L’Australia è stata vittima di un attacco hacker Dalla Cina : Australia, la Sydney Opera House (foto: Getty Images) La Cina avrebbe effettuato un attacco informatico ai danni del parlamento dell’Australia e dei tre maggiori partiti politici poco prima delle elezioni che si sono tenute a maggio. A confermare l’attacco è stata L’Australian Signals Directorate (Asd), l’agenzia d’intelligence informatica del paese, che ha spiegato che Pechino è stato il diretto responsabile dell’attacco avvenuto nel mese ...

Dalla CINA/ Lao Xi : il centro - vuoto - di Cairo e il "progetto-paese" che manca : In Italia nessuno sembra avere un progetto politico. Nemmeno Urbano Cairo, che potrebbe contribuire a disgregare il paese

Dalla CINA/ Lao Xi : il proporzionale M5s-Pd consegna l'Italia al caos : LIl governo Conte 2 ottiene la fiducia al Senato con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Ora M5s e Pd intendono accelerare sulla riforma del sistema elettorale

Dalla CINA/ Lao Xi : i tre sconfitti che regalano l'Italia all'instabilità : In Italia ci sono tre sconfitti: Salvini, con i suoi guai internazionali, Renzi, ora senza possibilità di movimento, e il parlamento stesso

Dalla CINA/ Il patto M5s-Pd sbaglia lo "shi yu" e prepara la nuova crisi : Il governo giallo-rosso, nato senza un vero dibattito pubblico, mette in evidenza la questione vera: in Italia c'è un deficit di democrazia

Dalla crisi con la Francia all’apertura alla Cina : Di Maio conquista la Farnesina : Trentatré anni, il leader politico dei Cinque Stelle è stato il più giovane vicepresidente della Camera. Al governo con la Lega nell’esecutivo giallo verde, da vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, è stato impegnato in un spalla a spalla costante con Matteo Salvini. Con la caduta dell’esecutivo dopo lo strappo del leader del Carroccio, ha fatto alla fine un passo indietro sulla vicepresidenza: la mossa ha sbloccato la ...

Dalla CINA/ Lao Xi : Grillo segretario del Pd - la proposta seria di D'Alema : C'è stato un tempo in cui Grillo voleva correre come segretario del Pd e Fassino gli suggerì di farsi un suo partito. Sembrava uno scherzo

Bambina di 12 anni risucchiata Dalla pompa della piscina : muore in vacanza davanti ai genitori : Il suo braccio è stato risucchiato da una pompa di filtraggio della piscina in cui stava nuotando ed è rimasta così sott’acqua per 15 minuti. Così è morta una Bambina di 12 anni, Alisa Adamova, originaria di San Pietroburgo, in Russia: la tragedia è avvenuta nella piscina esterna del Sunhill Hotel di Bodrum, in Turchia, dove la piccola si trovava in vacanza con la famiglia. Il padre, non vedendola riemergere, si è buttato in acqua e ha ...

Dalla CINA/ Lao Xi : Zingaretti e Di Maio sono il nuovo asso di Salvini : Ieri Zingaretti e Di Maio si sono incontrati, ma il segretario Pd ha detto no alla proposta di Conte premier. La nuova alleanza di governo è già allo stremo

Dalla Cina nuovi dazi - borse ko Il capo Fed : sosterremo gli Usa Trump : «Il nemico è lui o Xi?» : Nuove tariffe su 75 miliardi di beni. Powell: faremo di tutto per evitare la recessioneIl presidente: imprese, trovate alternative. E sulla Fed: chi è nostro il nemico, Xi o Jay?

Dalla CINA/ Lao Xi : le due incognite di Mattarella e Salvini : Due incognite gravano sulla crisi: una riguarda il parlamento, non più rappresentativo, e interpella Mattarella. L'altra riguarda Salvini

Hong Kong - Twitter e Facebook bloccano troll anti-proteste manipolati Dalla Cina : Hong Kong, proteste in atto davanti al palazzo del governo (foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Twitter e Facebook hanno scoperto e sospeso un’estesa rete di account falsi creati, apparentemente dal governo cinese, con lo scopo di creare disinformazione e screditare la protesta in atto a Hong Kong seminando discordia tra i manifestanti. Twitter ha affermato di aver rimosso 936 account dal social network mentre Facebook, dal canto suo, ...