Dal 14 al 20 ottobre Milano Montagna Week

Will Smith si fa in quattro per Gemini Man - al cinema Dal 10 ottobre : Il 10 ottobre arriva in sala Gemini Man, distribuito da 20th Century Fox. Sono 5 le cose che dovete assolutamente sapere. 1. Will Smith come non lo avete mai visto. Al quadrato. Gemini Man porta sul grande schermo due Will Smith, l’attore interpreta sia un killer di 51 anni sia un ragazzo 23 anni che tenta di ucciderlo. Il se stesso più giovane è un essere umano realizzato completamente in digitale, così sofisticato che la coppia è in grado di ...

Nicola Zingaretti : "Apriamo le porte a chi vuole cambiare. Dal 3 al 6 ottobre il Pd nelle piazze e nelle strade" : “Apriamo le porte a tutte le persone che hanno voglia di cambiare. Dal 3 al 6 ottobre saremo nelle piazze e nelle strade. Faremo le tessere, presenteremo le nostre proposte per l’Italia, per discutere e ascoltare con gazebo e volantinaggi. Per il bene dell’Italia”. Lo annuncia su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel giorno in cui Matteo Renzi ha formalizzato la scissione dai dem e la nascita del nuovo ...

Rocco Schiavone 3 resta su Raidue (in onda Dal 2 ottobre?) : A Rocco Schiavone, si sa, cambiare abitudini non piace proprio. E così, anche la sua casa resterà quella di sempre, ovvero Raidue. Dopo aver annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai (ed anticipato prima ancora da TvBlog) che la terza stagione di Rocco Schiavone avrebbe debuttato su Raiuno in autunno, arriva ora il dietro front. La fiction resta su Raidue, come annunciato dalla sua casa di produzione, la Cross Productions, con un post ...

Oroscopo settimana Dal 30 settembre al 6 ottobre : Gemelli ambiziosi - relax per Acquario : La settimana che va da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre sarà molto movimentata. La costellazione dello Scorpione avrà nei suoi gradi il pianeta Mercurio insieme a Venere, Marte e il Sole. La Luna stazionerà nei gradi della costellazione del Capricorno, mentre per il resto le posizioni planetarie rimarranno pressoché invariate. Giove nel Sagittario, Nettuno nei Pesci e Urano in Toro. Di seguito, le previsioni degli astri della settimana ...

Il trailer ufficiale di “TuttAPPosto” con Roberto Lipari e Luca Zingaretti Dal 3 ottobre al cinema : “TuttAPPosto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata “TuttAPPosto” che ...

Internazionale - festival del giornalismo a Ferrara Dal 4 al 6 ottobre : Il festival di Internazionale si terrà ai primi di ottobre (quest'anno dal 4 al 6) a Ferrara, come di consueto, e il programma, presentato in data odierna sul sito della rivista, pare davvero di notevole interesse. Ne presentiamo i momenti salienti con particolare attinenza ad alcune delle tematiche che verranno maggiormente affrontate come le migrazioni, il razzismo, l'ambiente, le discriminazioni, la marginalità, il totalitarismo. Una grande ...

Internazionale - tanto cinema al festival del giornalismo a Ferrara Dal 4 al 6 ottobre : Prossimamente si svolgerà a Ferrara, precisamente dal 4 al 6 ottobre, l'edizione 2019 del festival del giornalismo organizzato dalla rivista Internazionale. Come sempre, saranno proposti temi attuali di estrema importanza e verranno presentati film di forte impatto sociale. L'iniziativa La rivista Internazionale organizza dal 2007 a Ferrara un importante festival del giornalismo di livello veramente mondiale, che affronta con cura e precisione ...

Oroscopo settimanale Dal 7 al 13 ottobre : flirt per Scorpione - il Cancro è galante : Durante la settimana che va dal 7 al 13 ottobre la Luna si sposterà dal segno dell'Ariete a quello del Capricorno dove stazioneranno anche Saturno e Plutone, mentre Venere passerà dalla Bilancia - dove ci saranno Marte e il Sole - al segno dello Scorpione, affiancandosi a Mercurio. Giove permarrà in Sagittario, come Urano sui gradi del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, mentre Nettuno si troverà nel segno dei Pesci....Continua a leggere

“Per me” - il nuovo singolo di Fabrizio Moro - tour Dal 12 ottobre : È online il video di "Per me", il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall'album di inediti "Figli di nessuno". Il video - che celebra la carriera dell'artista dai primi live fino ai giorni nostri - è stato girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village di Frosinone, e vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e Trilathera. "Per me" ha il linguaggio diretto e senza filtri che ...

Dal primo ottobre parte il Festival delle Città : tra gli ospiti i ministri Catalfo - Bonetti - Gualtieri - Boccia e Bellanova : Le città e i territori protagonisti e motore dello sviluppo dell’Italia ed elemento di coesione sociale: sono questi i temi al centro della prima edizione del ‘Festival delle Città’ in programma a Roma dal 1 al 4 ottobre nel Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore Lauro, organizzato da Ali, le Autonomie locali.Alle quattro giornate parteciperanno governatori, sindaci, giornalisti, ministri, ...

Concorso Oss Puglia 2.445 posti - Dal 14 Ottobre al 12 Dicembre la prova orale : come prepararsi : Il diario delle prove selettive del Concorso OSS Puglia 2445 posti, è stato reso noto: la prova orale si terrà dal 14 Ottobre al 12 Dicembre presso la Fiera di Foggia, Padiglione 19, nell’ordine indicato nel seguente calendario. Scarica qui il calendario della prova orale come si legge nell’avviso diffuso, “Si informano i candidati che: 1) il giorno 07.08.2019 è stata sorteggiata la lettera “Z”, quale lettera di partenza per la ...

Pennyworth - Dal 25 ottobre in Italia su StarzPlay – Il trailer in italiano : Pennyworth, la serie che racconta la storia di Alfred Pennyworth di Batman arriva in Italia su StarzPlay dal 25 ottobre. Abbiamo sempre visto, tra cinema e tv, prodotti d’intrattenimento sui supereroi, e ne abbiamo visti tantissime versioni con Batman come protagonista, ma se raccontare la vita dell’eroe è scontato, non lo è quando si racconta la vita della spalla, in questo caso il maggiordomo Alfred Pennyworth. DC Universe ...

Festival : Dal 10 al 13 ottobre 'i fenomeni' dello Sport a Trento (2) : (AdnKronos) - Oltre il calcio, giovedì la grande inaugurazione al Teatro Sociale con Federica Pellegrini, il faccia a faccia con Peter Sagan e l’incontro con i piloti delle Frecce tricolori. Venerdì l'evento 'Milano-Cortina', le nostre Olimpiadi, con i protagonisti dell’impresa – Giovanni Malagò, Ro

Festival : Dal 10 al 13 ottobre 'i fenomeni' dello Sport a Trento : Milano, 10 set. (AdnKronos) - Torna dal 10 al 13 ottobre a Trento il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing. Il palinsesto dell'edizione 2019, dal titolo 'Il Fenomeno, i fenomeni', prevede 130 incontri e più di 280 ospiti da tutto il mondo. Dopo lo straor