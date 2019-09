Da Thegiornalisti a Theavvocati | Musella denuncia | “Ci hanno tolto le password della band”

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Icome i Lunapop? Mah piuttosto forse come i Dear Jack, che pur avendo - però - una decina d'anni di meno avevano affrontato la rottura con l'ex frontman Alessio Bernabei con molta più dignità e sicuramente meno polemiche infantili. Marco "Rissa"interviene sui social in seguito all'annuncio di Tommaso Paradiso e al suo addio al gruppo: tranquillizza i fan e spiega che iandranno avanti. Presto usciranno nuovi inediti, lo conferma il managerband, con un nuovo frontman. Si parla di Leo Pari ma è ancora tutto da confermare. Sicuramente si sceglierà una voce del panorama indie che dovrà sostenere il pesosostituzione di Tommaso Paradiso. L'intenzione del gruppo era quella di andare avanti con il nomema in rete c'è chi ipotizza chesarebbe più idoneo viste le ultime vicende dovute alla separazione non ...

Ste_Gualdoni : RT @realmeth03: Penso che a breve, gli serviranno i TheAvvocati... #THEGIORNALISTI #Thegiornalisti - auro_beyourself : RT @realmeth03: Penso che a breve, gli serviranno i TheAvvocati... #THEGIORNALISTI #Thegiornalisti - saldare86 : Dai Thegiornalisti a Theavvocati il passo è breve #TommasoParadiso #Thegiornalisti -