Da Picasso a Van Gogh All' asta la ricca collezione d' arte di Calisto Tanzi

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L'appuntamento è a Milano per la fine di ottobre: migliaia di collezionisti e appassionati sono attesi negli spazi del Centro svizzero di Piazza Cavour per provare ad aggiudicarsi una o più delle decine di opere di autore messe all'da Pandolfini con il titolo "Tesori ritrovati, impressionisti e capolavori moderni da una raccolta privata". Quadri di Van, Renoir, Monet,, disegni di Modigliani e Segantini, sculture di Messina: il valore minimo complessivo, a partire dalle valutazioni iniziali, è compreso fra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma Pietro De Bernardi, amministratore delegato della casa d'aste si aspetta, come ha detto all'Agi, “rialzi consistenti su molti lotti proposti, compresi i più importanti”. Si tratta delle opere di unaappnuta nell'ultima pdel secolo scorso a, l'imprenditore parmense protagonista nel 2003 di ...

