Da oggi a Roma si può pagare il biglietto della metro usando una carta di credito

Lo sciopero di Roma TPL di oggi : Durerà 24 ore e riguarderà alcune linee periferiche di autobus, mentre i servizi gestiti da ATAC saranno regolari

Italia-Romania oggi in tv : orario - tv - streaming - diretta Europei volley su RAI e DAZN. Si gioca di pomeriggio! : Terza partita per l’Italia in questi Europei 2019 di volley contro la Romania. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini non dovrebbero avere problemi a sbarazzarsi degli avversari, anche se il passaggio a vuoto nel primo set contro la Grecia deve far riflettere. Il match è in programma oggi (15 settembre) alle ore 14.00. Nella loro storia le nazionali si sono affrontate per due volte, in entrambi i casi gli azzurri hanno avuto la meglio per 3-0. ...

Silvia Romano oggi compie 24 anni - il padre su FB : 'Tornerai fra le nostre braccia' : Silvia Romano, la giovane cooperante italiana scomparsa circa 10 mesi fa in Ken, dove si trovava come volontaria della Onlus Africa Milele, oggi compie 24 anni: è il primo compleanno da quando è stata rapita e il padre con un commovente messaggio su Facebook ha voluto dedicarle gli auguri. Silvia, rapita a novembre in Kenya Silvia è stata rapita il 20 novembre scorso in Kenya, più precisamente a Malindi, dove si trovava per collaborare con ...

Silvia Romano oggi compie 24 anni - la dedica del papà alla cooperante rapita : “Tornerai” : Silvia Romano, la cooperante italiana di origine milanese scomparsa in Kenya dal 20 novembre scorso, oggi compie 24 anni. La dedica del papà su Facebook: "Posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia".Continua a leggere

Europei 2019 : i risultati di oggi (12 settembre). Italia - Francia e Bulgaria passeggiano contro Portogallo - Romania e Grecia : Sono iniziati oggi (12 settembre) gli Europei 2019 di volley. In campo le squadre del Gruppo A e del Gruppo C. Ottimo esordio per l’Italia che si è sbarazzata con un secco 3-0 (25-21, 25-10, 25-22). I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno dominato il match anche se in un paio di circostanze hanno staccato la spina. La prima gara della giornata è stata Bulgaria-Grecia, appartenenti al girone degli azzurri. Anche in questo caso il punteggio ...

oggi al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping la presentazione del libro “Fermate il Capitano Ultimo!” di Pino Corrias : Giovedì 12 settembre, alle ore 18:30, al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping “C’è un sacco di gente che fa il carabiniere per avere un po’ di potere. Io l’ho fatto per la ragione opposta, restituirlo alla gente, seguendo un solo principio, quello che la legge è uguale per tutti”, questa la testimonianza del Capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Riina e che per vent’anni ha fatto tremare i palazzi del potere che sarà raccontata domani ...

'L'Istituto' : da oggi 10 settembre in libreria il nuovo romanzo di Stephen King : E' finalmente finita l'attesa per i tanti appassionati lettori di tutto il mondo che, da oggi martedì 10 settembre, potranno avidamente lasciarsi trasportare dalle pagine de L'Istituto, il nuovo romanzo di Stephen King. Il celeberrimo scrittore del Maine, uno dei più prolifici sulla scena, torna in libreria con il nuovo lavoro, edito da Sperling & Kupfer e tradotto da Luca Briasco. La trama "L'Istituto" ruota attorno al personaggio di Luke ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : esplosione palazzina a Roma - un ferito - 7 settembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, sabato 7 settembre 2019: esplosione in una palazzina a Tor Lupara, alle porte di Roma.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : da domani pioggia e vento : “Nella giornata di venerdì 6 settembre l’arrivo di una perturbazione proveniente dal nord Europa caratterizzata da avvezione fredda apporterà condizioni di marcata instabilità sul nostro territorio regionale. Le precipitazioni risulteranno a carattere di rovescio localmente anche temporalesco di tipo organizzato, che dal settore emiliano tenderanno rapidamente ad interessare il restante territorio regionale. Sono previsti ...

Calcio - Qualificazione Europei 2020 : presentazione partite di oggi (5 settembre). Impegni agevoli per Bosnia e Danimarca - Spagna in Romania per blindare il pass : Dopo tre mesi di pausa riparte il cammino verso gli Europei 2020 di Calcio maschile con la quinta giornata delle qualificazioni, in programma a partire da questa sera fino a sabato 7 settembre. oggi, a parte l’incontro dell’Italia, andranno in scena otto partite valevoli per i Gruppi D, F, G e J. Partiamo dalle altre due sfide del nostro raggruppamento (J), con la Finlandia attualmente seconda in classifica che ospita la Grecia in un ...

Calciomercato Roma - Mkhitaryan sbarca oggi nella Capitale : definito il suo passaggio in giallorosso : Il giocatore armeno sbarcherà nella mattinata di oggi in Italia, pronto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso La Roma ha il suo nuovo esterno d’attacco, si tratta di Henrik Mkhitaryan che questa mattina sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il giocatore armeno arriva dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto, ...