Cristiano Ronaldo | ' Sono il numero uno della storia del calcio'

Cristiano Ronaldo ricorda il gol in rovesciata alla Juventus : il commento fa storcere il naso ai tifosi bianconeri : Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dalla gente, quando sento dire che sono ...

Anche i campioni piangono - Cristiano Ronaldo in lacrime ricordando il padre : Da Messi a Ronaldo: le lacrime nel calcioFrancesco TottiCristiano RonaldoDiego MaradonaGigi BuffonAndrea PirloRonaldoMario BalotelliNeymarFranco BaresiJohn TerryDavid TrezeguetGonzalo HiguainIl BrasileMauricio PochettinoUn uomo come tutti gli altri, in lacrime per gli affanni della vita. Cristiano Ronaldo ha pianto in tv, dando un’immagine bel lontano da quel campione che non si ferma mai che si vede in campo. A commuoverlo sono le immagini ...

Cristiano Ronaldo sul caso Mayorga : “Quando hai una ragazza e dei figli diventa difficilissimo affrontare queste situazioni - ho avuto del pensiero di mio figlio” : Nella lunga intervista da Cristiano Ronaldo a Piers Morgans e che verrà trasmessa oggi da ‘ITV’, il campione della Juventus ha affrontato anche il caso Mayorga. Il campione portoghese non ha nascosto tutto il proprio dispiacere per l’accusa di stupro mossa dalla donna nei suoi confronti per una presunta violenza, avvenuta dieci anni fa in un hotel di Las Vegas. “Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. ...

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime per il padre scomparso : “Non mi ha visto diventare quello che sono” [FOTO e VIDEO] : Siamo abituati a vederli sempre così, i campioni dello sport: battaglieri, tenaci e sempre pronti a reagire. A maggior ragione se il campione in questione è la stella del calcio Cristiano Ronaldo. Vincitore di innumerevoli trofei, premi e riconoscimenti, sempre al top della forma nonostante l’età che avanza, Cristiano Ronaldo è senza dubbio esempio di grande forza, tenacia, passione e talento, capace di affrontare e superare grandi sfide, quelle ...

Cristiano Ronaldo freestyler a Torino? Sembra CR7 l’uomo che palleggia a Piazza Castello : il video è virale : “Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019″ (pranks significa “burla”). E’ questo il titolo di un video caricato su You Tube dall’utente ‘IvideoCr7’ in cui si vede un uomo dal fisico atletico arrivare in Piazza Castello con una borsa nera e un pallone e iniziare a palleggiare incantando i presenti con numeri d’alta scuola. L’uomo in questione potrebbe davvero essere l’attaccante ...

Cristiano Ronaldo : "Mio padre non ha mai visto quello che sono diventato" : E' un Cristiano Ronaldo inedito ma molto umano quello che si presenta davanti ai microfoni di Good Morning Britain (l'intervista andrà in onda alle 21 su Itv). Il fuoriclasse portoghese piange davanti a un video inedito di suo padre: "Non avevo mai visto quel video, scusami. La tristezza più grande per me è sapere che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato. Lui non mi ha visto ricevere premi. Mi ha visto la mia famiglia, mia ...