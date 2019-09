Cristiano Ronaldo ricorda il gol in rovesciata alla Juventus | il commento fa storcere il

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata daa ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dgente, quando sento dire che sono il migliore mi sento orgoglioso, vuol dire che riconoscono il mio talento – ha dichiarato il fuoriclasse portoghese della-. Penso di essere bravo, ma la mia grande dote e’ la forza mentale. I numeri non mentono, negli ultimi 15 anni mi sono quasi sempre mantenuto agli stessi livelli, questo grazie agli sforzi fatti,dedizione, al duro lavoro, il talento non basta, se non dai sempre il 100% in tutto non arrivi ai grandi ...

