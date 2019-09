Cristiano Ronaldo | “Due ragazze mi regalavano panini al McDonald’s | vorrei rincontrarle”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Vincere e avere successo è la mia ossessione”. Si confessanella sua lunga intervita concessa a Piers Morgan per la trasmissione Good Morning Britain. Durante la chiacchierata il campione bianco nero rivela il suo obiettivo a breve termine: “Diventare il calciatore che ha vinto più Palloni d’oro nella storia del calcio. Mi piacerebbe tantissimo e credo di meritarlo. Mi ripetono che sono il migliore mi sento orgoglioso, vuol dire che riconoscono il mio talento. Penso di essere bravo, ma la mia grande dote è la forza mentale”. Non è solo ilcalciatore quello andato in onda su ITV. Abbandona per qualche minuto il suo numero sette per racconta dei suoi esordi e, in particolare, delle sue “cene” al, durante il periodo trascorso allo Sporting Lisbona: “Avevo dodici anni ed ero senza soldi. Con i compagni di squadra ...

