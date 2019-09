Cremona | fanno sesso all' aperto nell' area bimbi | denunciati coniugi 48enni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Lavinia Greci Da Wikipedia Prima la coppia si era appartataa "casetta di legno" del parco e poi si era trasferita sulla panchina. È accaduto ae ad accorgersi di loro sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri Forse non immaginavano che, a quell'ora, qualcuno li avrebbe potuti vedere. Oppure non hanno saputo contenere la passione che, evidentemente, li ha travolti in un parco in piena città. Hanno fattoall', in un parco giochi per bambini. È accaduto questa notte, intorno all'una, tra via Cesare Battisti e piazza Roma,e vicinanze di numerose abitazioni a. Così, una coppia didi 48 anni, un artigiano e un'insegnante, sono statiper atti osceni dopo essere stati scoperti a consumare il rapporto sessuale in un'attrezzata per i più piccoli,a città lombarda. Per circa venti minuti, infatti, la ...

BiciAmici : RT @ilbazzo: Vero, i “ciclofurbi” sbagliano a non usare le piste ciclabili. Dunque gli “autointelligentisti” fanno bene a sorpassare in pr… - benzinazero : RT @ilbazzo: Vero, i “ciclofurbi” sbagliano a non usare le piste ciclabili. Dunque gli “autointelligentisti” fanno bene a sorpassare in pr… - paoloforneris : RT @ilbazzo: Vero, i “ciclofurbi” sbagliano a non usare le piste ciclabili. Dunque gli “autointelligentisti” fanno bene a sorpassare in pr… -