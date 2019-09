Credito commerciale | il caso della piattaforma online Sardex | “Raggiunto il mezzo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Raggiunge e supera ilmiliardo di crediti transati.net, ladicreata in Sardegna, che da quasi dieci anni mette in relazione le imprese del territorio fornendo a loro strumenti di pagamento e di. Un sistema innovativo che aiuta la comunicazione tra aziende: consente a migliaia di imprese e di professionisti di scambiarsi beni e servizi per un valore superiore almiliardo di euro, di questi ben 400 miliardi solo in Sardegna, contribuendo alla crescita dell’economia locale. Una crescita che non ha intenzione di arrestarsi. Tutt’altro, i vertici svelano le prossime sfide: maggior consolidamento in Italia e lo sviluppo del prodottoBisoo pensato per i consumatori. I numeri testimoniano il traguardo raggiunto: le aziende coinvolte sono 10mila in tutti i circuiti, oltre 4mila di queste si trovano in ...

