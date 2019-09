Cozze contaminate da salmonella | richiamate per rischio microbiologico MARCHIO E LOTTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un, il n°09-09-19 FL,“Cooperativa Miticoltori Spezzini” per. Il prodotto, venduto con la denominazione di “Muscolo Spezzino – Prodotto selezionato“, in sacchetti di rete da 2 kg e in confezioni commerciale da 5/10 kg, è risultato contenere batteri patogeni. Nello specifico si tratta della batterio della, pertanto l’indicazione del ministero è di “non consumare il prodotto ancora in proprio possesso: smaltirlo o riconsegnarlo al punto vendita di acquisto“. L'articolodaperMeteo Web.