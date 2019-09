Controlli sulla filiera del Miele | i Carabinieri Forestali trovano violazioni a norme

Controlli e sanzioni sulla pesca nelle acque interne della Sila : Gli agenti della Polizia Provinciale, dipendenti dal distaccamento di San Giovanni in Fiore, come di consueto con l’avvicinarsi della stagione estiva, hanno aumentato l’attività di vigilanza sul territorio, compiendo numerosi Controlli ed elevando decine di sanzioni in materia di esercizio piscatorio nelle acque interne. L’attività è stata svolta all’interno di fiumi, torrenti e sui laghi della Sila. A darne notizia sono i pescasportivi della ...

Incendio Faenza - Controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...

Stragi in Usa - Trump : “Media hanno alimentato la rabbia. Controlli sulla vendita di armi” : A poche ore dalle Stragi di Texas e Ohio, Donald Trump interviene sulla necessità di maggiori Controlli sulle armi e attacca i media. “Le fake news hanno contribuito enormemente ad alimentare una rabbia e una collera montate nel corso di molti anni”, scrive il presidente americano, secondo cui “i media hanno una grande responsabilità” sul fronte della sicurezza nel Paese. “La copertura delle notizie dovrebbe ...

Vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti : si parte con i nuovi Controlli : Assicurare le funzioni di Vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti anche per promuovere la diffusione di buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti. Questi alcuni dei contenuti della Convenzione triennale che l’ISPRA, in ...