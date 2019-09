Contrasto alla tv pirata | 5 milioni di utenti italiani saranno oscurati| In sei Paesi

Terra dei fuochi : non servono altri inceneritori - ma un Contrasto alla criminalità : L’inceneritore di Acerra e il suo “stop programmato” con il fenomeno denominato “Terra dei fuochi” in Campania non c’entra nulla! Proprio assolutamente nulla! Da sempre! Il fenomeno Terra dei fuochi ha genesi, crescita e florida ciclica recrudescenza da tutt’altra fonte rispetto ai rifiuti urbani prodotti quotidianamente in Campania (circa 6500 tonnellate al giorno di cui ben 2200, circa il 30%, incenerito ad Acerra). Ha genesi, e ...