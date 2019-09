Conte vede i sindacati | “Conti in ordine e giù le tasse | si inizia da lavoro”

Conte vede i sindacati. «Taglio delle tasse sul lavoro e conti in ordine» : «L'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire», assicura il presidente del Consiglio. «Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese».

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

Scissione Pd - Matteo Renzi accelera e vede Giuseppe Conte. Ha già il nome del suo partito : "Italia del sì" : Mentre Dario Franceschini parla di Scissione "ridicola" e si appella a Matteo Renzi - "Non farlo, il Pd è casa tua" - l'ex premier accelera ed è pronto a incontrare Giuseppe Conte per dargli rassicurazioni sul suo sostegno al governo anche quando dirà addio al partito democratico. Perché così sarà.

Giornalisti : Lorussso vede Conte - riavviare dalogo costruttivo : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Oggi a margine della Fiera del Levante a Bari abbiamo incontrato il presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Al presidente Conte abbiamo innanzitutto rappresentato la necessità di riavviare un dialogo che sia costruttivo e che rimetta al centro l’importanza del ruolo dell’informazione, dell’industria dell’informazione e quindi anche del ...

Tusk : "Bello rivedere Conte a Bruxelles" : 14.05 "Bello vedere di nuovo il mio buon amico, il premier Giuseppe Conte. Abbiamo discusso delle priorità dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo di ottobre".Così il presidente uscente del Consiglio europeo Tusk su Twitter. Il tweet, con una foto dell'arrivo di Tusk e Conte sorridenti a palazzo Justus Lipsius, è stato postato dopo l'incontro. "Sono lieto di averlo qui a Bruxelles. Probabilmente la mia migliore esperienza ...

Assist di Mattarella al Conte bis : rivedere il patto di stabilità : Il Capo dello Stato chiede all’Ue un sistema più equo. La Francia appoggia la proposta: ora fare in fretta

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Basta proclami - saremo miti. Rivedere i decreti sicurezza» : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Governo : Conte - ‘rivedere legge cittadinanza - via profili discriminatori’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Anche la legge sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini residenti all’estero che discendono da famiglie italiane appare meritevole di una revisione che, da una parte, valga a rimuovere alcuni profili di disciplina discriminatori e, dall’altra, valga a introdurre anche ulteriori criteri rispetto a quelli vigenti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ...

Dove vedere il giuramento Conte bis in diretta streaming e tv : Dove vedere il giuramento Conte bis in diretta streaming e tv giuramento Conte Bis, si farà questa mattina, giovedì 5 settembre 2019, alle ore 10 al Quirinale. La squadra del nuovo esecutivo M5S-PD vanterà in tutto 21 ministri, di cui 10 del M5S, 9 del PD, 1 di LeU e un tecnico, che sarà al Ministero dell’Interno. Andiamo a vedere chi sono i nomi dei ministri del governo Conte bis, per poi informare su Dove poter vedere il giuramento del ...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...