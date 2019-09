Conte | obiettivo è remare tutti assieme per il bene del Paese

Conte : “Nostro obiettivo è ridurre debito”. E sul governo : “Bene completare squadra domani” : “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo e per questo tempo vogliamo fare un patto con l’Europa per rendere l’Italia digitalizzata, vogliamo orientare completamente il nostro sistema industriale verso una green economy. Su questo vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Europa. Ma, attenzione, il nostro obiettivo è la riduzione del debito. L’ho detto chiaramente. Non stiamo dicendo che non vogliamo tenere ...

Ue - Conte : “Patto con Europa per investimenti e crescita”. Poi avverte : “Obiettivo resta riduzione del debito” : “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per fare l’Italia digitale, dobbiamo fare investimenti con l’obiettivo di una maggiore crescita. Su questo c’è un patto con l’Europa”. A dirlo, a Bruxelles, dopo l’incontro con la commissaria Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Ue, Conte: “Patto con Europa per investimenti e crescita”. Poi avverte: “Obiettivo ...

Governo Conte 2 - l’obiettivo è contrastare la Lega. Ma sui conti questo non basta : Il discorso programmatico di Giuseppe Conte per il suo secondo Governo conferma la natura dell’esecutivo Pd-M5S: l’alleanza è nata contro la Lega e contro Matteo Salvini. Quindi il dato più concreto al momento è che questo sarà un Governo non-leghista e forse un po’ anti-leghista. Dico “un po’” perché i Cinque Stelle sembrano disposti a correggere i decreti Sicurezza salviniani, ma non a rimettere in discussione misure altrettanto dannose e ben ...

Giorgia Meloni - una furia su Conte - Pd e M5s : "Il vostro obiettivo è Prodi al Quirinale ma verrete travolti" : Ovazione dai banchi di FdI per Giorgia Meloni (e un po' di freddezza da quelli della Lega". Alla Camera la leader di Fratelli d'Italia prende la parola per ribadire il no alla fiducia al governo di Giuseppe Conte e il suo discorso è un appassionato "bombardamento" su premier, Pd e M5s, a partire dai

Il Premier Conte alla Camera : “Obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal” : “Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge. E’ anche per evitare questi rischi che ci adopereremo affinché la protezione dell’ambiente e delle biodiversità, e auspico anche dello sviluppo ...

Conte premier - svolta M5S : «Ci fidiamo più di te che di Di Maio». Obiettivo governo sino al 2023 : ROMA «Il popolo di Rousseau? Lo convincerò io». In queste ore Giuseppe Conte gioca a tutto campo. Nei Palazzi, a partire dal Quirinale. Ma anche e soprattutto nel Movimento 5...

Crisi di governo - Marcucci (Pd) : “Obiettivo è nuovo governo. Priorità a comunicazioni Conte” : “Prima di venire qui ho avuto un incontro con Zingaretti e Gentiloni, non ho visto nessuna spaccatura, la linea è concordata e la segreteria è d’accordo con questa linea”. Lo ha detto il presidente dei senatori Andrea Marcucci prima della riunione del gruppo Pd del Senato. “L’obiettivo di oggi è quello di arrivare ad un nuovo governo, di che natura dovrà essere, lo vedremo in seguito. La Crisi dovrà essere totalmente ...