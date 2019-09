Conte incontra i sindacati e disegna la manovra | “La priorità è il taglio delle tasse”

Matteo Renzi esce dal Pd - l'irritazione e i sospetti di Giuseppe Conte che incontra Sergio Mattarella : Perplessi, stupiti, sorpresi. Ma anche irritati e infastiditi. Qualcuno pure arrabbiato, per non dire di peggio. Le reazioni all' uscita di Matteo Renzi dal Pd, annunciata a mezzo stampa e spiegata con la solita apparizione televisiva, sono un vero e proprio arcobaleno di emozioni, declinate con pra

Giuseppe Conte incontra Ursula von der Leyen - l'affondo di Salvini : "È andato dai suoi datori di lavoro" : Giuseppe Conte è atterrato a Bruxelles in occasione di diversi vertici con le istituzioni europee. Primo tra tutti quello con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. I due hanno discusso a lungo e Conte, che ora deve fare i conti con un governo diametralmente opposto, fa marcia indiet

Strasburgo - storia di Biagio Conte : il frate laico che ha percorso più di mille km a piedi in 65 giorni per incontrare i vertici Europei : Ha percorso più di mille chilometri a piedi in 65 giorni. L’obiettivo? incontrare i vertici dell’Unione Europea per consegnargli una lettera. Una missiva in cui prende le difese dei migranti. È la storia di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che da sempre difende i più deboli. Fondatore e gestore della Missione Speranza e carità, che nel capoluogo palermitato fornisce cibo e riparo ai senzatetto. Più di due mesi fa ha ...

Ue - Conte incontra Von Der Leyen a Bruxelles : Ue, Conte incontra Von Der Leyen a Bruxelles.Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi sarà a Bruxelles per incontri

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Governo Conte 2 - premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

Conte bis - Di Maio incontra i ministri 5S alla Farnesina : “Pronti al taglio dei parlamentari” : Di Maio dopo la riunione dei ministri pentastellati del Conte bis convocata al ministero degli Esteri: "Abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all'ultimo voto. Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone". La scelta della location è stata criticata da Forza Italia.Continua a leggere

Conte incontra M5s - Pd e Leu per chiudere sul programma. In mattinata prevista salita al Colle : Parte alle 9 a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera e al Senato di Movimento 5 stelle, Partito democratico e Leu.Dopo l’esito positivo del voto su Rousseau della base del M5s, che ha dato il via libera definito alla nascita dell’esecutivo giallo-rosso, nella mattinata di oggi è prevista anche la salita al Colle di Giuseppe ...

Franceschini - Orlando - Patuanelli e Spadafora stanno incontrando Conte a Palazzo Chigi : Dario Franceschini e Andrea Orlando stanno inontrando il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. All'appuntamento sono presenti anche il capogruppo M5s, Stefano Patuanelli, e il sottosegretario del Movimento, Vincenzo Spadafora. Poco dopo le 21 anche i capogruppo di Leu di Camera e Senato, Federico Fornaro e Loredana De Petris si sono recati a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del ...

Conte incontra i capigruppo M5s-Pd | Di Maio : nuovo governo dipende da Rousseau : Potrebbe essere il vertice decisivo per la nascita o il fallimento del nuovo governo giallorosso. Nascita che comunque - fa sapere Luigi Di Maio - dipenderà dall'esito del voto su Rousseau. A Palazzo Chigi sono arrivati i capogruppo dei due schieramenti

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Giuseppe Conte incontra Papa Francesco in Vaticano al funerale del cardinale Silvestrini : saluti e strette di mano tra i due : Un breve saluto, una stretta di mano e un rapido scambio di battute. Nel mezzo degli impegni per la formazione di un nuovo governo Pd–M5s, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato Papa Francesco. Entrambi erano presenti ai funerali del cardinale Achille Silvestrini nella Basilica Vaticana e, come ha fatto poi sapere un portavoce della Santa Sede, si sono visti dopo la cerimonia: “Questo pomeriggio – fa sapere ...

Al via secondo giorno di consultazioni : Conte incontra Fdi : Roma – E’ in corso alla Camera l’incontro fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e la delegazione di Fdi, nel secondo giorno di consultazioni. Come gia’ annunciato ieri non e’ presente all’incontro la leader di Fdi Giorgia Meloni, ci sono il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e il vice capogruppo alla Camera, Tommaso Foti. L'articolo Al via secondo giorno di consultazioni: Conte incontra ...

Conte incontra i big a Montecitorio. Meloni e Salvini lo snobbano : Giuseppe Conte dà il via al secondo giorno di consultazioni da premier incaricato a Montecitorio.Nei colloqui per sondare le condizioni per far nascere un nuovo esecutivo, la prima parte della mattinata sarà dedicata all’opposizione di centrodestra: il primo colloquio, alle 9:30, è quello con la delegazione di Fratelli d’Italia, mentre alle 10:30 sarà la volta della Lega. Entrambi i partiti di centrodestra ...