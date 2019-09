Confconsumatori | Oltre 6 mesi senza gas | distacco illegittimo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma– Da febbraiogas: non è ancora finita l’odissea di una consumatrice di Roma che ha subito ildella fornitura domestica pur avendo concordato, in sede di conciliazione, una rateizzazione della precedente morosità, che stava regolarmente onorando.aveva ottenuto lo scorso luglio davanti al Tribunale Civile di Roma un’ordinanza per il ripristino della fornitura di gas, che però ad oggi non è stato ancora riattivata. La consumatrice, che a tutti gli effetti non è più morosa, continua ad essere trattata come tale; la conciliazione va rispettata. I FATTI – Nel 2014 una donna di Roma aveva sottoscritto un contratto con un gestore, di cui conserva ancora il messaggio di benvenuto. Tuttavia, poco dopo aveva iniziato a ricevere fatture da un diverso operatore, Enel Energia, a seguito di un cambio di gestione che la consumatrice aveva ...

