Concorso docenti e Pas | Fioramonti | ' 55mila posti a metà tra neolaureati e precari'

Pas e Concorso straordinario : ok al decreto ma richiesta selezione più rigida dei docenti : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto contenente le misure sui nuovi concorsi scuola per i precari storici del mondo della scuola. Si sta parlando di quei docenti che non sono ancora riusciti ad immettersi in ruolo, ma che hanno almeno tre anni di servizio, svolti negli ultimi otto. Il Ministro Bussetti si è dichiarato soddisfatto, sui social network, per l'ok al decreto in quanto rappresenta un passo in avanti verso il ...

PAS e Concorso Straordinario docenti - bando il 28 Agosto in Gazzetta. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Scuola - PAS e Concorso docenti 36 mesi ultime notizie : tra il M5S c’è chi appoggia il decreto legge : La questione riguardante il decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio sta creando non poco caos anche sui social. Una nota ufficiale dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è servita per rispondere al ministro dell’Istruzione, Bussetti, che rassicurava tutti in merito ai ‘preoccupanti ritardi’ del decreto legge. Nelle ultime ore, l’onorevole ...

Scuola - il Concorso per docenti precari sarà una sanatoria senza selezione. E la meritocrazia? : Con l’estate e le agognate ferie giungono anche i saldi di stagione, e il Miur, capitanato in questa stagione gialloverde dall’ex docente di educazione fisica in quota leghista Marco Bussetti, ha da poco presentato un nuovo pacchetto Scuola che, dopo opportuna approvazione in aula datata 9 agosto prossimo, decreterà le nuove vie di accesso all’abilitazione e al ruolo. Già a una prima lettura del testo si sono levate voci di forte ...

Concorso straordinario Bis 2019 : i docenti delle paritarie si fanno sentire : Secondo alcune voci, è prevista a breve l’uscita del Concorso straordinario Bis 2019 (scuola secondaria) mirato alla stabilizzazione dei docenti precari. Il Concorso (il cui bando dovrebbe uscire entro l’anno corrente) è una procedura riservata, la cui partecipazione è ammessa ai docenti con tre anni di servizio. Tuttavia, Anche a coloro che hanno tre annualità nelle paritarie sarà permessa la partecipazione? L’avvocato Ciro ...

Scuola - Concorso beffa : i docenti con punteggio più basso si scelgono il posto : Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ mette bene in evidenza il pasticcio che riguarda il concorso straordinario 2018 per i docenti della Scuola media e superiore: i lettori ricorderanno, senz’altro, i problemi che hanno caratterizzato le prove nelle varie regioni, tanto che diverse graduatorie non vennero pubblicate entro il 31 agosto. Risultato? Non si riuscì a fare in tempo ad immettere i primi a settembre, con il Fit, ...

Scuola - PAS e Concorso docenti con 36 mesi di servizio ultime notizie : Fusacchia ‘Sarà finto concorso’ : La questione riguardante l’avvio dei PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e del concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio continua a tenere banco anche sul fronte del dibattito politico. Nelle ultime ore, si è espresso il deputato Alessandro Fusacchia (+Europa – Centro Democratico). Secondo Fusacchia, il concorso predisposto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede un test a risposta multipla e una ...

Concorso docenti 2016 : gli idonei continuano a farsi sentire : Più passa il tempo, più le speranze per gli idonei al Concorso docenti 2016 di vedere i loro sforzi ripagati tramite regolare immissione in ruolo si affievoliscono. Un nuovo comunicato da parte del “Gruppo Tutela per gli idonei Concorso 2016 Infanzia e Primaria” e del “Comitato idonei Fantasma Secondaria Concorso 2016” chiede al ministro dell’istruzione Marco Bussetti, alla Lega, M5S ed a tutti i sindacati nazionali la giusta ...