Con Anica e Videocittà digitale e cinema italiani a Expo 2020

Trani - assalto al deposito Bartolini Con la pala meccanica. Ma il colpo fallisce : Il commando ha utilizzato un camion per sbarrare la strada di accesso e con una pala meccanica ha sfondato il muro del capannone dove era nascosta la cassaforte. Qualcosa evidentemente è andato storto

Pisa - lite per un sorpasso : anziano spinto a terra e ridotto in fin di vita Con una frattura cranica : Filippo Zarantonello, vittima dell'aggressione, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa: a causa della brutta frattura alla testa, i medici hanno optato per il coma farmacologico.Continua a leggere

Pd : a via Cardinal Capranica va garantita Continuità scolastica : Roma – “Abbiamo appena ricevuto in Campidoglio la delegazione delle mamme sgomberate dall’ex scuola Don Calabria e cio’ che e’ emerso assume connotati di rabbia e disperazione. Donne in lacrime, senza salario sono state sfrattate, catapultate in altre realta’ alloggiative, agli estremi della citta’, lontani ai propri cari. A nulla e’ servito il tavolo di oggi con l’assessora Baldassarre, ...

Pd Roma : garantire Continuità scolastica a bambini via Cardinal Capranica : Roma – “Lo sgombero dall’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica il 15 luglio ha coinvolto interi nuclei familiari. Dei circa 300 occupanti allontanati dall’edificio molti di questi erano bambini in eta’ scolare. bambini che frequentavano regolarmente le scuole del quartiere di Primavalle e che ora si trovano ricollocati in altre zone della citta’. Le mamme di questi scolari, giustamente preoccupate ...

SFIDUCIA IL 20 AGOSTO?/ È Conte l'asso nella manica di Grillo e Mattarella : Il 20 agosto tocca a Conte. Il centrodestra tenterà di SFIDUCIArlo, lui lancerà il cambio di legislatura sotto il segno M5s-Pd. Con un suo partito

Il seCondo tentativo è quello giusto : Franky Zapata ce la fa! Attraversata La Manica sulla flyboard [GALLERY] : Il sogno di Franky Zapata è realtà: sorvolato il Canale della Manica sulla flyboard Franky Zapata può finalmente sorridere e festeggiare il traguardo raggiunto. Dopo un primo tentativo fallito qualche settimana fa, l’uomo volante ha realizzato oggi il suo sogno, compiendo l’impresa di attraversare il Canale della Manica a bordo della sua flyboard. Il 45enne marsigliese ex campione del mondo di jet ski è partito da Sangatte ...

Ong slovene - i trucchi sulla rotta balcanica : gioco sporco al Confine - come fanno arrivare gli immigrati : I migranti continuano ad arrivare via terra da Nord est. Il copione è sempre lo stesso: nella giornata di sabato 3 agosto altri 46 migranti sono stati rintracciati a pochi chilometri da Trieste dalla polizia di frontiera, dopo essere riusciti a passare il confine senza essere fermati da quella slove

Impresa fallita - Franky Zapata cade nella Manica Con il Flyboard : E' fallita l'Impresa del francese Franky Zapata, l'uomo volante che con il suo Flyboard ha tentato di attraversare il canale della Manica. Tutto bene al decollo dalla spiaggia di Sangatte, nella Francia Nord-occidentale, sulla sua piattaforma volante azionata da cinque motori a reazione, una tavola a turboreazione che gli permette di volare senza ali, poi qualcosa è andato storto. E' caduto in mare durante una delicata manovra di rifornimento ...

