Come cambia la geografia del Pd dopo la scissione di Renzi

Inter - Moratti : “Impressionato da Sensi - ha cambiato un po’ la squadra Come fece Sneijder” : “La famiglia Zhang è gentilissima, sia Steven che suo padre. Ci tengono moltissimo a fare bene e sono felici della situazione attuale. Sono molto impressionato da Sensi e dall’allenatore. Ci sono le basi per fare bene. Conte è bravo, nelle dichiarazioni che fa, nello spirito che ha dato alla squadra. Non mi aspettavo un Sensi così forte, è intelligente e ha velocità, ha cambiato un po’ la squadra come Sneijder. Derby? Non ...

Mutui e prestiti : tassi più bassi con l’intervento della Bce. Come cambiano : Mutui e prestiti: tassi più bassi con l’intervento della Bce. Come cambiano Le nuove linee di politica monetaria prospettate dalla Bce, con il prosieguo del Quantitative easing in testa, avranno importanti conseguenze sul settore dei Mutui. Momento favorevole per nuovi Mutui e surroghe La Bce ha annunciato un nuovo Quantitative Easing, che durerà fino a data da destinarsi; dall’Eurotower si è anche manifestata la volontà di mantenere i ...

Reggio - espulso - cambia sesso e rientra Come donna : presa brasiliana : Federico Garau espulso durante lo scorso dicembre ed allontanato dal nostro paese in data 22 gennaio, lo straniero aveva deciso di cambiare sesso una volta tornato in patria. rientrata illegalmente, la donna ha sposato un italiano, ma invece del permesso di soggiorno ha trovato le manette espulso dal nostro paese come uomo, vi fa ritorno clandestinamente dopo aver cambiato sesso, ma ciò non basta ad evitare di essere arrestato a ...

Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF - Come cambiano : Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF, come cambiano Il destino di Reddito di cittadinanza e Quota 100 è a un bivio dopo l’insediamento del nuovo governo giallorosso: che fine faranno le misure “simbolo” di Movimento 5 Stelle e Lega dopo la fine dell’esperienza pentaleghista? Reddito di cittadinanza: le parole di Gualtieri Su entrambe le misure è intervenuto Roberto Gualtieri, il successore di Giovanni Tria al ...

Nadia Toffa - le Iene cambiano tutto : Come la sostituiranno alla conduzione. "Formula Striscia" - i nomi : Sarà la prima stagione delle Iene dopo la tragica scomparsa di Nadia Toffa, prima di Ferragosto. Ma lo storico programma di Italia 1 ha l'obbligo di guardare avanti e sostituire come possibile la giovane, amatissima inviata e conduttrice stroncata dal cancro. Leggi anche: "Cosa c'era nel suo compute

Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF - Come cambiano : Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF, come cambiano Il destino di Reddito di cittadinanza e Quota 100 è a un bivio dopo l’insediamento del nuovo governo giallorosso: che fine faranno le misure “simbolo” di Movimento 5 Stelle e Lega dopo la fine dell’esperienza pentaleghista? Reddito di cittadinanza: le parole di Gualtieri Su entrambe le misure è intervenuto Roberto Gualtieri, il successore di Giovanni Tria al ...

Tari 2 : nuove regole - tariffe e Come cambia il calcolo della tassa : Tari 2: nuove regole, Tariffe e come cambia il calcolo della tassa Sono in vista rilevanti novità in tema di Tari, ovvero la tassa sui rifiuti. Vediamo allora cosa succederà a partire dai prossimi mesi e quali cambiamenti sono attesi in riferimento al calcolo della tassa. Se ti interessa saperne di più circa il rapporto tra comodato d’uso casa, Imu, Tasi e chi deve pagare, clicca qui. Tari 2: il contesto di riferimento e le novità ...

Bullismo - Come cambia il cervello di un adolescente : Persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite mettono in guardia sulla sua gravità: il Bullismo è una piaga capace di infliggere traumi anche gravissimi nei più giovani, e che per questo non può in alcun modo essere sottovalutata. Per la sua diffusione, innanzitutto: gli studiosi suggeriscono le vittime di Bullismo cronico, ovvero ripetuto nel tempo, siano in media tra il 10 e il 15% della popolazione degli studenti under 18. ...

I dirigenti adesso ‘alzano la voce’ - da Commisso a De Laurentiis e Petrachi : Come è cambiato il calcio dal punto di vista comunicativo : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, negli ultimi giorni comunque sono arrivate alcune dichiarazioni che hanno portato più di qualche discussione e accentuato la rivalità con altri club, da Commisso a De Laurentiis fino ad arrivare a Petrachi, sono diverse le dichiarazioni da segnalare. Partiamo dal dirigente della Roma, Petrachi in conferenza stampa ha dichiarato: “Non siamo la succursale di ...

Sesso - Come cambia dopo il matrimonio : Quando si mette la fede al dito si dà il colpo di grazia alla sessualità di coppia? La risposta, come in tanti altri casi, è un sonoro “dipende”! Se si guarda al contesto specifico della Svizzera, la temperatura tra le lenzuola dopo il “Sì, lo voglio” sembra proprio abbassarsi. Secondo un sondaggio condotto dalla società zurighese Tamedia, le coppie sposate hanno mediamente un rapporto sessuale al mese (dati riguardanti ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - Come cambiano le due misure col nuovo governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Ue - Tsipras : “Basta lezioni da Bruxelles su Come votare. Serve un fronte comune del Sud Europa per cambiare la rotta voluta dalla Germania” : Il nuovo governo italiano? Un’opportunità. Molti lo pensano, in Europa come in Italia, pochi lo dicono in modo così ammiccante come hanno fatto l’ex premier greco Alexis Tsipras e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. E se per il primo è una questione di unione che fa la forza,per il secondo ci sono tanti tavoli e interessi comuni da condividere, forse troppi: in caso di auto, per esempio, è ...

Mattarella : patto di stabilità da cambiare Come farlo? Sei ipotesi di Prodi - Monti - Constancio - Cottarelli - Profumo e Caio : Il presidente della Repubblica ha invocato un progetto europeo «lungimirante, sostenibile ed equilibrato». Le sei proposte di Prodi, Monti, Constancio, Cottarelli, Profumo e Caio

Sesso - Come cambiano le abitudini degli italiani a letto : italiani a letto: più fedeli, aperti, informati, ma usano troppo poco i contraccettivi. È questa la fotografia scattata da uno studio condotto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, in occasione dell’imminente Settimana del Benessere Sessuale. Prendendo in considerazione un campione di circa 500 utenti dei social e del sito della Federazione, è stata condotta un’indagine per scoprire qual è l’approccio degli italiani al ...