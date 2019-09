Colpita da ictus | sposa incinta muore pochi minuti prima di raggiungere l’altare GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Quello del matrimonio dovrebbe essere un giorno di gioia e felicità per gli sposi e le loro famiglie, ma per una coppia si è trasformato in un’assoluta tragedia in Brasile. Unaè statadaed è mortadi. Jessica Guedes, infermiera di 30 anni, eradi 6 mesi e sembrava essere in salute quel fatidico giorno. Improvvisamente, ha iniziato a sentirsi male nell’auto che la stava portando in una chiesa di San Paolo. Inizialmente, la famiglia ha pensato che stesse accusando solo dell’ansia a causa del nervosismo per il matrimonio dopo aver detto di sentirsi confusa e aver lamentato dolori al collo. Ma nessuno sapeva che la giovane stava soffrendo di pre-eclampsia, che presto l’avrebbe privata della sua vita. La donna è stata dichiarata cerebralmente morta dai dottori subito dopo essere arrivata in ospedale. La ...

