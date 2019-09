Clima | il monito di Guterres | “Il mondo sta perdendo la sfida”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il“stala sfida” per evitare il disastrotico. Ilè del segretario generale dell’Onu, Antonio, che tuttavia ha sottolineato come gli obiettivi di riduzione dei gas serra non siano ancora fuori portata. In un’intervista a pochi giorni dal summit sulche si terra’ al Palazzo di Vetro, ha spiegato: “Voglio che la società faccia pressione sui governi affinche’ capiscano che devono muoversi piu’ velocemente, perche’ stiamola corsa”. L'articolo, ildi: “Ilstala sfida” Meteo Web.

RosannaAnargie : la senatrice Segre da lezione sul razzismo e la religione: quel 'gott mit uns' -