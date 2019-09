Clima | bozza del decreto legge | bonus di 2 000 euro per chi rottama auto più inquinanti

Dl Clima - la bozza : “Sconti sui prodotti sfusi - incentivi al trasporto sostenibile e stop ai sussidi dannosi per l’ambiente entro il 2040” : Maxi-sconto sui saponi o alimentari sfusi, privi di confezione di plastica. Un bonus fiscale da 2.000 euro per chi abita in città metropolitane delle zone sotto procedura di infrazione comunitaria e rottama la vecchia auto. E il taglio del 10% all’anno a partire dal 2020 dei cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi“, che sottraggono alle casse pubbliche oltre 19 miliardi l’anno, fino ad azzerarli nel 2040. Sono alcune ...