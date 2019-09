Ciclismo | stagione finita per Steve Cummings Quattro vertebre fratturate per il

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Finisce qui laper il corridore britannico. Il ciclista della Dimension Data, coinvolto in una caduta nella quinta tappa del Tour of Britain, aveva destato preoccupazione per quanto era avvenuto in corsa. Gli accertamenti successivi in ospedale presso il reparto di neurochirurgia, per fortuna, hanno escluso il ricorso a un intervento chirurgico. Tuttavia,ha riportato la frattura dia livello toracico e quindi per lui ora la primaria necessità sarà quella di dedicarsi al riposo per recuperare nel modo migliore in vista degli impegni dell’anno venturo. Non ci sono dubbi, però, che questo incidente coincida non nel migliore dei momenti per il classe ’81, nativo di Clatterbridge. Il contratto in scadenza con la compagine sudafricana non va a favorire l’atleta, in cerca di possibili alternative per il ...

