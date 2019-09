Chiesta l' archiviazione dell' indagine sulla morte di Imane Fadil I pm | Escluso

Imane Fadil - la Procura chiede l’archiviazione dell’inChiesta per omicidio : “La testimone del processo Ruby morta per aplasia midollare” : I pm di Milano Tiziana Siciliano, Antonia Pavan e Luca Gaio hanno chiesto oggi l’archiviazione dell’inchiesta aperta per omicidio volontario sulla morte di Imane Fadil. Il Procuratore aggiunto Siciliano, in conferenza stampa, ha spiegato che c’è la “certezza” che la modella marocchina di 34 anni, testimone del caso Ruby, è morta per aplasia midollare. I pm hanno anche escluso responsabilità mediche. I familiari della modella ...

Francesco Bellomo - per procura di Milano studentesse non perseguitate. Il gip si riserva su riChiesta di archiviazione : Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Guido Salvini,si è riservato la decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nei confronti dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo indagato per stalking e violenza privata nei confronti di quattro studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura ‘Diritto e scienza’. L’indagato in una memoria depositata ha dichiarato di ...

Morte Astori – RiChiesta di archiviazione per il dottor Stagno - sarà il Gip del Tribunale di Firenze a decidere : E’ stata presentata Richiesta di archiviazione da parte della Procura di Firenze per il dottor Stagno, indagato insieme a Giorgio Galanti per la Morte di Astori E’ stata presentata Richiesta di archiviazione per Francesco Stagno da parte della Procura di Firenze, considerato dunque estraneo alla Morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine. Toccherà al Gip del Tribunale di Firenze decidere sulla situazione del ...

Morte di Davide Astori - Chiesta l'archiviazione per il medico Stagno : Il professore di Cagliari era finito sul registro degli indagati insieme a un altro dottore, Giorgio Galanti, rinviato a giudizio e accusato di omicidio colposo. La procura di Firenze ha chiesto l'archhiviazione per il professor Francesco Stagno, il medico della medicina sportiva dell'ospedale di Cagliari indagato per omicidio colposo nelle indagini avviate dopo la Morte del giovane capitano della Fiorentina, Davide Astori. Il calciatore era ...

Voli Stato : Salvini - ‘Chiesta archiviazione e Polizia conferma regolarità’ : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – Sulla vicenda dell’utilizzo dei Voli di Stato “hanno chiesto l’archiviazione, la Polizia ha confermato che tutto è regolare. Che il ministro che si occupa di Polizia prenda l’areo della Polizia non mi sembra una cosa molto particolare”. Lo dice l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. L'articolo Voli Stato: Salvini, ...

Veneto Banca - Chiesta l’archiviazione per l’ex presidente del cda Flavio Trinca : Può un uomo solo, seppure nel ruolo chiave di amministratore delegato per sei anni e di direttore generale per un anno, avere la totale responsabilità del dissesto finanziario di una Banca, un’insolvenza da tre miliardi di euro? Secondo il pubblico ministero trevigiano Massimo De Bortoli, è possibile, soprattutto se il cda è stato tagliato fuori dalle decisioni e un presidente, seppure in carica per 17 anni anni, non aveva le deleghe ...

Mps - il gip respinge la riChiesta di archiviazione per Profumo e Viola nel filone sui crediti deteriorati : altri 9 mesi di indagini : Il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura nei confronti dell’ex presidente Alessandro Profumo, dell’ex ad Fabrizio Viola e dell’ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvadori in relazione alla vicenda del Monte dei Paschi di Siena e in particolare alla contabilizzazione delle operazioni sui derivati Alexandria e Santorini, che risalivano alla precedente ...

Il gip di Roma ha respinto la riChiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e Luca Lotti - nell’ambito del caso Consip : Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi che è accusato di traffico di influenze illecite all’interno dell’inchiesta Consip, la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di

Matteo Salvini verso l'archiviazione per l'inChiesta sulla ong Alan Kurdi : "Una bella notizia" : Vince ancora Matteo Salvini. La notizia la dà il diretto interessato: "La procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata la richiesta di archiviazione per me per l'evento Sar del 3 aprile 2019". Il ministro dell'Interno si rverisce alla vicenda dell'Alan Kurdi, la nave