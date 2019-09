Chicago | Arcidiocesi paga 200 milioni di dollari alle vittime di pedofilia 80 sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Circa 200di, pari a circa 180di euro: è la cifra che l’cattolica dihato in risarcimenti adi abusi sessuali commessi da religiosi. Lo ha reso noto la stessacon una breve dichiarazione. Di questi 180, 80stati destinati – dal 2001 a oggi – a uno studio legale basato in Minnesota, che segue 160 persone. Lo rivela Jeff Anderson, fra i più noti avvocati impegnati a rappresentare ledisu scala nazionale, che per la prima volta ha rivelato al pubblico le somme ricevute dai suoi clienti, abusati da circa 50 preti. Se i numericorretti, gli assistiti di Anderson e colleghi avrebbero ricevuto all’incirca il 40 per cento dei 200di totali. Su Nbcsi precisa inoltre che gli 80non comprendono alcuni casi ancora in corso, (più di 35) sempre gestiti dallo ...

