Chiara Ferragni vola al box office | 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Oltredi euro in sole 24 ore. E per di più in un giorno lavorativo. Un debutto vincente per il film “: unposted”. Il documentario sulla blogger e influencer italiana nel primo dei tre giorni di programmazione ha incassato 513.543 euro. Oltrepersone sono accorse a vedere il film che racconta la vita dell’imprenditrice digitale di 32 anni.Questo risultato, assolutamente inedito per un documentario, ha piazzato “: unposted” in cima alla classifica del boxdi ieri, davanti ai campioni d’del weekend scorso, “It, capitolo due” e “Il Re Leone”. Dopo la presentazione nella sezione “Sconfini” della Mostra del Cinema di Venezia, il documentario diretto da Elisa Amoruso, sarà nelle sale solo fino al 19 settembre. Poi arriverà su Amazon ...

