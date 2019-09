Chi sono i deputati e i senatori che hanno seguito Matteo Renzi in Italia Viva

Bologna - marocChino toglie il figlio dall'asilo : "In classe sono tutti stranieri" : Lavinia Greci Il 34enne, nato in Marocco e cresciuto a Bologna, si è lamentato della scelta di creare una classe di soli piccoli stranieri: "Non voglio passare per razzista proprio io, ma il Comune lo deve sapere che non si fa integrazione mettendo così" Sostiene che nella scuola materna del figlio ci sia "un grave problema di integrazione": troppi piccoli stranieri. Da lì la scelta di portarlo via. A deciderlo è stato un padre di 34 ...

Ora sono le Ong a Chiedere un nuovo trattato sui migranti in Europa : Migrazioni e accoglienza. Temi interconnessi che continuano ad essere di attualità e non possono essere gestiti dai singoli Stati, ma dall'intera comunità europea. Cooperazione in rete, www.link2007.org – a cui aderiscono 13 tra le più grandi Ong italiane - ha reso pubblico un documento nel quale chiede un cambio di passo al nuovo governo italiano. Un cambio di passo che non ha, nei suoi intenti, l'accoglienza indiscriminata di chiunque ...

Giulia De Lellis - il suo libro in vetta alle classifiche. E alcune frasi già virali : “Sono sChifata! Quanto? Prendete ciò che vi fa venire la nausea… mescolate fino a ottenere un composto di me***” : Che Giulia De Lellis abbia scritto un libro non è una cosa così sconvolgente. Dagli youtuber fino ai cuochi, il mondo dell’editoria non nega una pubblicazione proprio a nessuno. Vederlo ai vertici delle classifiche di vendita, invece, fa un po’ più strano: non tanto per il seguito che ha l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (il suo fan club, composto dalle “bimbe di Giulia”, è imponente e ‘incute terrore’ a ...

Aurora Ramazzotti a FqMagazine : “Chi si prende la briga di insultarmi sui social mi fa pena. In ogni caso - io sto bene con me stessa e sono felice” : Sorriso dolce, senza un filo di trucco, bella, vestita tutta di nero con occhialini colorati e un anello in cui spicca il nome del padre “Eros”. Incontriamo Aurora Ramazzotti in centro a Milano. A soli 22 anni ha già vissuto sulla sua pelle momenti difficili, bui, per toccare il fondo e risalire grazie allo sport e alla disciplina. Essere figli privilegiati ha una infinità di vantaggi, ma il rovescio della medaglia la “gente comune” non la ...

Per gli sviluppatori di GreedFall i gioChi in single player non sono morti : I giochi a giocatore singolo sono morti? Secondo Spiders, studio di sviluppo di GreedFall, i giochi in single player non sono morti, anzi.Spiders ha creato un gioco di ruolo che ha senza dubbio riempito il vuoto che BioWare ha lasciato con i suoi giochi pubblicati negli ultimi tempi. Poiché BioWare si sta spostando su giochi basati sui servizi, Spiders potrebbe essere il nuovo BioWare? Solo il tempo lo dirà, ma lo studio è impegnato al 100% in ...

OcChio al portafogli : esistono monete rare da 2 euro che possono valerne anche 2 mila : Nei 19 Paesi aderenti all'eurozona, è possibile trovare delle rare monete commemorative che possono arrivare a valere migliaia di euro. La moneta più soggetta a questa pratica è quella da 2 euro, che è il pezzo più utilizzato per realizzare le versioni celebrative in edizione limitata. Queste edizio

Italia Viva : partito - logo e parlamentari. Chi sono i maggiori esponenti : Italia Viva: partito, logo e parlamentari. Chi sono i maggiori esponenti Matteo Renzi esce dal partito Democratico e fonda un nuovo partito: c’era molta curiosità attorno al nome, emerso nelle recenti ore. Si chiamerà Italia Viva e a quanto pare ci sono già diversi parlamentari che hanno aderito, e più precisamente 25 deputati e 15 senatori. Chi sono i maggiori esponenti e qual è il logo del nuovo partito di Renzi? Andiamo a scoprire le ...

Da Bonifazi a Cucca - dalla Garavini alla Sudano : Chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

Marco BellocChio : “Mio fratello gemello si impiccò - sono pieno di sensi di colpa. L’Urlo che dà il titolo al mio film è quello i mia madre quando lo scoprì” : “Era il 26 dicembre 1968, lui si impiccò. L’Urlo del titolo è quello di mia madre, quando lo scoprì”. È un Marco Bellocchio inedito e molto introspettivo quello che si racconta sulle pagine di Vanity Fair. Alla soglia degli 80 anni, il regista ha deciso di confidarsi, ricordando il suicidio del suo fratello gemello, Camillo, che ha voluto raccontare “nel film che abbiamo girato quest’anno a Bobbio”. Un lutto che non ha mai ...

“Ho perso 9 Chili - poi sono scoppiata a piangere”. Eleonora Daniele - la confessione dopo le nozze : dopo 15 anni insieme, la conduttrice Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati il 14 settembre, con una cerimonia romanticissima nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma. La sposa era radiosa e stupenda in un abito bianco dalla gonna ampia, corpino stretto e un lungo velo. Classico ed elegante in blu lo sposo, imprenditore farmaceutico di nobili origini. Tra i tanti ospiti vip, anche Al Bano che in chiesa ha dedicato alla coppia ...

Marco BellocChio : "Mio fratello gemello si impiccò. È la mia miseria umana - sono pieno di sensi di colpa" : “Era il 26 dicembre 1968, lui si impiccò. L’Urlo del titolo è quello di mia madre, quando lo scoprì”. È un Marco Bellocchio molto intimo quello che si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair.Il regista de Il Traditore, il film che racconta la vita del pentito di mafia Tommaso Buscetta, interpretato da Francesco Favino, rievoca il suicidio del fratello gemello, un dolore non fino in fondo ...

Chicago - Arcidiocesi paga 200 milioni di dollari alle vittime di pedofilia. 80 sono andati a un unico studio legale del Minnesota : Circa 200 milioni di dollari, pari a circa 180 milioni di euro: è la cifra che l’Arcidiocesi cattolica di Chicago ha pagato in risarcimenti a vittime di abusi sessuali commessi da religiosi. Lo ha reso noto la stessa Arcidiocesi con una breve dichiarazione. Di questi 180, 80 sono stati destinati – dal 2001 a oggi – a uno studio legale basato in Minnesota, che segue 160 persone. Lo rivela Jeff Anderson, fra i più noti avvocati ...

Atlantia - l’ex ad Castellucci sull’inChiesta sui report falsificati anche dopo il crollo del Morandi : “Sono due dei nostri 1943 ponti” : Nessuna autocritica, nessuna scusa. Il giorno dopo le dimissioni da amministratore delegato e direttore generale di Atlantia, società che controlla Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci racconta al Corriere della Sera i suoi 18 anni al vertice della società della famiglia Benetton, sostenendo di aver cercato di “abituare i colleghi all’analisi e alla programmazione e a una diversa attenzione alla sicurezza“. Le nuove ...

I vegetariani sono più a risChio di ictus ma meno di infarto : I vegetariani e i vegani corrono un rischio di ictus più elevato rispetto a chi mangia anche la carne. Ma, rispetto agli onnivori, sono più protetti dalle malattie coronariche e dall’infarto. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica British Journal of Medicine. Uno a uno, palla al centro? Non esattamente, dal momento che le malattie cardiache sono più comuni dell'ictus emorragico e tra chi ...