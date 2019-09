Chi era Fabio Buzzi | il campione della motonautica morto a Venezia

Serie TV Rosy Abate2 - anticipazioni al 27 settembre : Leo si sChiera con Antonio : La seconda e la terza puntata della seconda stagione di Rosy Abate saranno trasmesse in prima visione TV su Canale 5 rispettivamente venerdì 20 e venerdì 27 settembre 2019. Nella prima puntata Rosy (Giulia Michelini), uscita da prigione dopo aver scontato 6 anni di pena, si recherà a Napoli alla ricerca del figlio Leonardo (Vittorio Magazzù). La donna troverà non solo il figlio cambiato, ma il giovane avrà anche come padre putativo un boss. Le ...

Diego Sozzani - la Camera nega l'arresto del forzista : franChi tiratori in maggioranza - il pallottoliere : Montecitorio ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari, un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio si era invece

TrucChi fotocamera Galaxy Note 10+ - i suggerimenti migliori : Il Samsung Galaxy Note 10 Plus è dotato di ben cinque fotocamere in totale: una anteriore da 10 MP e quattro posteriori, due da 12 MP (grandangolo e teleobiettivo), ultra wide da 16 MP e una VGA definita DepthVision. Naturalmente, l’intelligenza artificiale supporta il reparto fotografico e il Galaxy Note (Continua a leggere)L'articolo Trucchi fotocamera Galaxy Note 10+, i suggerimenti migliori è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Tv2000 - palinsesti 2019/2020 : tra le novità Simone CristicChi con due speciali per raccontare l’essenziale che conduce alla vera felicità : Simone Cristicchi Tv2000, emittente della CEI, è pronta ad inaugurare la stagione televisiva 2019/2020. Il canale di impronta fortemente religiosa continuerà infatti ad intrattenere i telespettatori con le sue trasmissione originali e un’ampia scelta di film, prodotti anche da Tv2000Factory. Per l’occasione, il nuovo palinsesto è stato presentato a Milano dal direttore Vincenzo Morgante con gli interventi di monsignor Stefano Russo, ...

Maserati - Flotte aziendali - la proposta s'arricChisce con le Levante Trofeo e GTS : La proposta Flotte di Maserati si arricchisce delle Levante Trofeo e Gts, equipaggiate con il V8 Twin Turbo di 3.8 litri made in Ferrari: un propulsore capace di sprigionare rispettivamente 580 e 530 cavalli (vedi qui il nostro Primo contatto). Soluzioni, queste, che Marco Dainese, Head of Corporate Sales & Remarketing Emea del Tridente, ritiene adatte per "alcuni imprenditori e professionisti di successo, oltre che qualche ...

L’inferno di Shatha - venduta 14 volte come sChiava sessuale : c’era anche un listino prezzi : Shatha, una donna yazida di 28 anni, è stata rapita dai fanatici dell’Isis in Iraq. venduta come schiava sessuale a 14 jihadisti, usata come scudo umano in Siria, ha vissuto un autentico inferno per tre lunghi anni. Il mese prossimo, Shatha andrà in Germania a testimoniare nel processo contro uno dei suoi presunti aguzzini. Secondo le Nazioni Unite, quasi 3.000 yazidi sequestrati dall'Isis sono ancora dispersi.Continua a leggere

Maxi-operazione anti pezzotto della Finanza : i 700mila utenti risChiano fino a tre anni di carcere : Duro colpo al pezzotto televisivo. È partita dalla Procura di Napoli la mega operazione della Guardia di Finanza che punta a smantellare un’organizzazione clandestina che permetteva a circa 5 milioni di italiani di visionare tutti i canali di Sky, di Mediaset Premium (finché è stata attiva), di Dazn, di Netflix, di Infinity (gruppo Mediaset) in cambio di un abbonamento low cost. Solo 15 euro al mese. Quando è scattato l’oscuramento ...

Mediobanca - le strategie di Del VecChio su Generali dietro l’ingresso nel capitale di piazzetta Cuccia : Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron è in vista a Roma, Leonardo Del Vecchio diventa socio (6,94%) di Mediobanca. Ed entra così a gamba tesa in una delle partite più delicate che si giocano fra Italia e Francia. Con Generali, da sempre ambita preda d’Oltralpe, nonché grande investitore nei titoli pubblici italiani. E il management di piazzetta Cuccia che fa il bello e il cattivo tempo nelle più rilevanti operazioni ...

JARA GASPARI E NICOLA BALESTRA A UOMINI E DONNE/ 'Tra 20 giorni nascerà un masChio' : JARA GASPARI e NICOLA BALESTRA tornano a UOMINI e DONNE come ospiti per annunciare che il bambino che nascerà tra 20 giorni sarà un maschio.

Mistero sulla messa in onda di Rocco SChiavone 3 - su Rai2 proseguono le repliche in seconda serata : Non c'è pace per Rocco Schiavone 3. La terza stagione, presentata in anteprima ai palinsesti Rai, era stata promossa sulla rete ammiraglia e sembrava che i giochi fossero conclusi. Come riporta TvBlog, pare ci sia un nuovo colpo di scena. La Cross Productions, casa di produzione della serie, ha annunciato che Schiavone resterà su Rai2 e non slitterà su Rai1. Il messaggio, pubblicato su Facebook, confermava anche la messa in onda per il 2 ...

L'ultimo saluto di Cesare Cremonini al papà : "La sera mi Chiedevi di suonare per te - non smetterò mai di cantarti" : L'uomo, medico di famiglia, è scomparso lunedì a 94 anni. Il cantante sui social: " Da ogni visita notturna tornavi con un...

Serie A - operazione Eclissi contro la pirateria : le diChiarazioni del presidente Miccichè e dell’ad De Siervo : “Desidero complimentarmi con le forze dell’ordine per questa operazione senza precedenti. La pirateria è una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il miliardo di euro. La Lega Serie A ha stanziato dei fondi per combattere questo fenomeno criminale e il nostro obiettivo è quello di ridurre sensibilmente il numero dei pirati già in questo ...

Italia-Francia volley stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in Chiaro : stasera (ore 20.30) si gioca Italia-Francia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo a Montpellier dove andrà in scena la partita più attesa del gruppo A, lo scontro diretto tra due pretendenti allo scettro continentale che si giocano il primo posto nel girone e un accoppiamento più agevole per i primi turni a eliminazione diretta. Con DAZN segui Italia-Francia IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Di ...

Boxe - tre cinture in palio a Firenze : Fiordigiglio - BosChiero e Morello per la gloria nella serata della Tuscany Hall : Orlando Fiordigiglio si sta preparando per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter, il campano di nascita salirà sul ring della Tuscany Hall di Firenze nella giornata di domani (giovedì 19 settembre) per affrontare il britannico Sam Eggington in un incontro di assoluto spessore tecnico che infiammerà la serata toscana organizzata da Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy con diretta streaming su DAZN. Il 35enne, che vanta ...