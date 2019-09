Che fine ha fatto Streghe? Il palinsesto di Rai2 ancora stravolto a causa dei bassi

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Anche le sorelle Halliwell sono finite in panchina e il pubblico è già sul piede di guerra: cheha? La serie tv doveva fare parte delautunnale della rete in mano a Carlo Freccero ma niente è andato come previsto e così si corre nuovamente ai ripari stravolgendo tutto. Con un post pubblicato su Twitter arriva l'annuncio ufficiale che il pomeriggio divedrà nuovamentefinire fuori dai giochi seguendo il destino già riservato al reboot.La differenza è che all'epoca della "chiusura" di Charmed a favore della serie originale, i fan si erano ritrovati sui social portando le sorelle Halliwell ai piani alti delle tendenze su Twitter, e oggi? Fanno lo stesso ma per il motivo opposto al grido di #Rivogliamo. Al posto della serie tv oggi il pubblico ha trovato il nuovo programma di Carlo Cracco, in onda dalle 14.00 alle 14.30 e, in seguito, ha ...

matteosalvinimi : Lasciamo ad altri vecchi giochetti e polverose manovrine di palazzo che nessuno capisce: qui c’è il Popolo, libero,… - matteosalvinimi : L'entusiasmo e l'affetto di ieri a Pontida ha mostrato al mondo intero che noi non abbiamo paura di nessuno, e nien… - carlosibilia : Buone notizie in arrivo. Nuove #assunzioni per i @emergenzavvf. Entro la fine dell'anno saranno assunte più di 1000… -