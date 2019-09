Cesare Cremonini | l’ultimo saluto a papà Giovanni | «Con te il mondo era più bello»

Cesare Cremonini - morto il papà Giovanni : «La persona più seria e ironica…» : Era il giorno di Natale quando Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram pubblicò una foto insieme al suo papà. Lui con il cappellino da babbo natale, il cantante sorridente. È l’ultima immagine social dei due uno di fianco all’altro. Lunedì 16 settembre Giovanni Cremonini è morto. Aveva 94 anni, medico di famiglia e per il suo Cesare era «la persona più seria e ironica», che lui chiamava «dott. Giovanni Cremonini». Nonostante lo ...

Thegiornalisti sciolti - Tommaso Paradiso come Cesare Cremonini e i Lùnapop «Le storie non sono eterne» : La musica italiana perde I The giornalisti: Tommaso Paradiso diventa solista come Cesare Cremonini ai tempi de i Lùnapop The giornalisti sciolti. Arriva come un fulmine a ciel sereno la spaccatura di ...

Cesare Cremonini sta per registrare nuove canzoni a Londra : New album is coming The post Cesare Cremonini sta per registrare nuove canzoni a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Cesare Cremonini vicino a Dio - dopo che il padre ebbe un ictus davanti a lui… : Nei momenti più difficili la fede può aiutare molto. E ha aiutato Cesare Cremonini qualche anno fa, quando suo padre ebbe un ictus davanti a lui, come ha raccontato sulle pagine di 7, il... L'articolo Cesare Cremonini vicino a Dio, dopo che il padre ebbe un ictus davanti a lui… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Il matrimonio più bello di sempre!” - Cesare Cremonini alle nozze di Uccio : dagli scatti con Valentino Rossi ai canti a squarciagola [FOTO] : Cesare Cremonini pazzo di gioia al matrimonio di Uccio e Pamela: il cantante italiano divertito al fianco di Valentino Rossi La VR46 ha festeggiato ieri il matrimonio di Uccio Salucci e la sua bella Pamela. Il braccio destro e amico di vecchissima data di Valentino Rossi è convolato a nozze con la sua compagna e madre della piccola Aurora. Non poteva di certo mancare il Dottore, che ha accompagnato in chiesa, in Ferrari, sotto la pioggia, ...