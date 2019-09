Celine Dion | 3 nuovi brani e via al tour da Quebec City

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) Annunciato oggi con la pubblicazione di tre("Imperfections", "Lying Down" e "Courage"), il nuovo e atteso album diuscirà il 15 Novembre, a sei anni dal precedente: un progetto eclettico che si compone di un mix di ballate e canzoni up-tempo e che rappresenta una nuova direzione creativa per l'artista.Il primo brano esamina il significato dell'autocritica, il secondo - scritto tra gli altri da David Guetta - evidenzia la necessità di cambiare mentalità per andare avanti dopo essere usciti da una relazione opprimente ed oppressiva. Il brano che dà il titolo all'album, invece, "Courage", è un inno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all'inizio di una nuova sfida. L'album include anche "Flying On My Own", uscito lo scorso giugno, che l'artista ha eseguito l'ultima notte della sua storica residency di 16 anni a Las Vegas e che ha segnato il primo ...

