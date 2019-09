Caterina Balivo svela un retroscena del suo passato | “Non è stato facile”

Caterina Balivo - Kledi si confessa su Maria De Filippi a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Kledi Kadiu, storico ballerino di Amici. La presentatrice lo sottopone al gioco Chi preferisci?, mettendolo fin da subito alle strette. Kledi, che oggi ha 45 anni, deve scegliere tra Rossella Brescia e Lorella Cuccarini. Un dilemma non da poco, perché sono entrambe grandi professioniste. Il ballerino ricorda che però con la Brescia ha avuto modo di lavorare molte volte: “Con Rossella Brescia ho ballato ...

Vieni da me le parolacce della D’Esusanio imbarazzano Caterina Balivo : Caterina Balivo ha avuto come ospite a “Vieni da Me” Alda D’Eusanio nella rubrica “La lavatrice”. Durante l’intervista la giornalista ha ripercorso alcuni momenti del suo passato che l’hanno ferita o nei quali è stata al centro di aspre critiche. Alda ha alternato il tono nostalgico a un vivace turpiloquio: innumerevoli le parolacce che ha pronunciato durante l’intervista. “Ti voleva colpire?” ha chiesto Caterina Balivo ...

Caterina Balivo su Pannofino a Tale e Quale Show : “C’era di peggio” : Vieni da me, Caterina Balivo commenta Francesco Pannofino a Tale e Quale Show: “C’era di peggio” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica La Cassettiera. Il concorrente di Tale e Quale Show venerdì sera è arrivato ultimo nella classifica e a tal proposito la Balivo si è lasciata andare ad un commento ironico: ...

Caterina Balivo - balletto e gaffe con Beppe Convertini a Vieni da Me : Caterina Balivo comincia una nuova settimana a Vieni da Me invitando Beppe Convertini. Dopo le interviste di successo ad Alda D’Eusanio e Miss Italia, tocca al presentatore di Linea Verde confessarsi nel salotto della bella Cate. La puntata è di quelle intense dove in studio accade di tutto, tra lacrime e risate. Convertini commosso ricorda la malattia del padre che lo ha portato alla morte: “È stata dura. L’ho visto perdere 50 ...

La suocera bacchetta Caterina Balivo : “Oscena!” : Caterina Balivo fa strage di cuori tra il pubblico del suo amatissimo talk show, ma il look non supera l’esame della suocera che la rimprovera a dovere. Lei, dal canto suo, non ha altra scelta che seguire i suoi consigli di stile. Caterina Balivo è tornata a lavorare a pieno regime. A inizio settimana, infatti, è partita la seconda stagione del suo Vieni da me, il salotto televisivo dove la conduttrice 39enne ospita ogni giorno personaggi ...

Vieni da me - lo sfogo di Caterina Balivo : il suo privatissimo "dietro le quinte" : "Venerdì è arrivato. Ricominciare lunedì è stato emozionante ma avevo anche tanta paura". Caterina Balivo ha ripreso la conduzione di Vieni da me su Raiuno e in un post sul suo profilo Instagram ha svelato il suo intimissimo "dietro le quinte". "Una grande responsabilità rendere frizzante e fluido i

Caterina Balivo : “Lunedì è stato emozionante ma avevo tanta paura” : Caterina Balivo, la prima settimana di Vieni da Me è andata, ma lei rivela: “avevo paura” Vieni da Me è un esperimento ben riuscito di Mamma Rai. Il programma che è ispirato al celebre talk show americano di Ellen DeGeneres ha convinto tutti sin da subito anche perché al timone c’è Caterina Balivo. La showgirl […] L'articolo Caterina Balivo: “Lunedì è stato emozionante ma avevo tanta paura” proviene da Gossip ...

Vieni da me le parolacce della D’Esusanio imbarazzano Caterina Balivo : Caterina Balivo ha avuto come ospite a “Vieni da Me” Alda D’Eusanio nella rubrica “La lavatrice”. Durante l’intervista la giornalista ha ripercorso alcuni momenti del suo passato che l’hanno ferita o nei quali è stata al centro di aspre critiche. Alda ha alternato il tono nostalgico a un vivace turpiloquio: innumerevoli le parolacce che ha pronunciato durante l’intervista. “Ti voleva colpire?” ha chiesto Caterina Balivo ...

Alda D’Esusanio parolacce a Vieni da me Caterina Balivo è imbarazzata : Alda D’Eusanio è stata ospite a “Vieni da me” per lavare i panni sporchi in tv nella rubrica “La lavatrice”. La giornalista ha ripercorso alcuni momenti del suo passato che l’hanno ferita o nei quali è stata al centro di aspre critiche. Alda ha alternato il tono nostalgico a un vivace turpiloquio: innumerevoli le parolacce che ha pronunciato durante l’intervista. “Ti voleva colpire?” ha chiesto Caterina Balivo riferendosi a una collega che l’ha ...

Vieni da me - la domanda della figlia di Pupo imbarazza Caterina Balivo : In occasione del 64esimo compleanno di Pupo, la figlia del cantante, Clara Ghinazzi, si è presentata nelle vesti di ospite a Vieni da me. Vieni da me è ufficialmente tornato a intrattenere i telespettatori di Rai 1. Nel corso della nuova puntata del format condotto da Caterina Balivo, si è presentata nelle vesti di ospite in studio Clara Ghinazzi, una delle tre figlie avute dal cantante Pupo. Nella giornata di mercoledì 11 settembre è ...

“Oscena!”. La ‘vecchietta’ bacchetta Caterina Balivo. Il video fa boom - poi si scopre chi è (favolosa) : Caterina Balivo è tornata i, tv, a inizio settimana, infatti, è partita la seconda stagione del suo ‘Vieni da me’, il salotto televisivo dove la conduttrice 39enne ospita ogni giorno personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e raccoglie le loro confessioni.“La prima punta di @vienidamerai si è appena conclusa, su Twitter siete stati tantissimi a farci compagnia durante la diretta, ora voglio leggere i vostri commenti su questa puntata ...

"Ha il pi*** rosa?" - battuta hot della figlia di Pupo : Caterina Balivo la gela : Momenti di imbarazzo a 'Vieni da me' quando Clara, figlia del cantante, si è lasciata sfuggire dei commenti un po' troppo...

Caterina Balivo completamente struccata : eccola al naturale prima della diretta : Dopo l’estate e le vacanze in famiglia Caterina Balivo è tornata al lavoro. A inizio settimana, infatti, è partita la seconda stagione del suo ‘Vieni da me’, il salotto televisivo dove la bella conduttrice 39enne ospita ogni giorno personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e raccoglie le loro confessioni. E già dallo scorso anno (ma in realtà pure quando era la padrona di casa a Detto Fatto) il pubblico si è abituato a vedere Caterina ...

CLARA GHINAZZI FIGLIA PUPO/ Gaffe Vieni da Me "Ha pisello rosa?" E Caterina Balivo... : CLARA GHINAZZI, FIGLIA di PUPO fa Gaffe a Vieni da me: 'Ha pisello rosa?'. Dopo la domanda Caterina Balivo riprende la sua ospite e...