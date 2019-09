Castellucci spiega perché lascia Atlantia e Autostrade

Fonte : agi

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Quella del ponte Morandi è una tragedia di cui noi tutti non ci facciamo umanamente una ragione e di cui i tecnici non si capacitano ancora”. In un'intervista al Corriere della Sera, Giovanni, la holding di riferimento della Societàe indagata nella tragedia del crollo del Ponte Morandi. “Nei prossimi mesi, con il secondo incidente probatorio, si proverà a capire le cause. E quanto queste siano collegate con gli importanti difetti e difformità di costruzione del Ponte che i tecnici hanno evidenziato. Di sicuro c'è che il Ponte era stato visto e studiato da tanti tecnici. E nessuno aveva evidenziato pericoli per la sicurezza dell'infrastruttura”. Quindi precisa: “re è stata una decisione mia, condivisa con il Cda. Non posso e non voglio essere l'uomo per tutte le stagioni”. Alla domanda dellasci proprio ora, ...

FDePalo : RT @formichenews: La sicurezza petrolifera è una priorità (anche per noi). @MNicolazzi spiega perché L'intervista di @FDePalo https://t… - formichenews : La sicurezza petrolifera è una priorità (anche per noi). @MNicolazzi spiega perché L'intervista di @FDePalo… -