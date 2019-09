Camera salva Sozzani Fi | no all' arresto M5S-Pd divisi Bagarre in aula | almeno 46

Pensioni : Quota 100 - la Camera approva il Dl Salva conti - tesoretto da 1 - 5 miliardi : La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Salva conti evitando la cosiddetta procedura d'infrazione tanto 'minacciata' dalla Commissione Europea per via dello sforamento del deficit sul Pil. Con l'approvazione del provvedimento, infatti, si sono creati risparmi per circa 1,5 miliardi di euro provenienti dai vari ministeri e dalle misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. I voti favorevoli sono ...