Cambiamo | Gagliardi | ‘comincia nuova storia | orgogliosi nostra nuova casa’

Cambiamo : Gagliardi - ‘modello Toti in Liguria può essere esempio nazionale’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – Non una scelta “contro Forza Italia”, ma in continuità “con un progetto che mi ha visto partecipe sin dalla sua fase embrionale”. Manuela Gagliardi, interpellata dall’Adnkronos, motiva così la sua decisione di lasciare il Gruppo di Fi alla Camera per aderire a Cambiamo di Giovanni Toti.“La mia esperienza -spiega- nasce con lui, quando fui candidata al Comune di La ...