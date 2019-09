Calendario Mondiali ciclismo 2019 | date | orari e programma giorno per giorno Come

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (18 settembre) : Oggi mercoledì 18 settembre si disputa la terza giornata di gara dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si prosegue con le qualificazioni alle clavette e al nastro per le individualiste. Ci aspettano nove ore di gara per entrare nel vivo di questa rassegna iridata e per avvicinarsi alla finale del concorso generale che andrà in scena venerdì con tanto di assegnazione di 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si affida ad ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Questa rassegna iridata avrà come punto centrale la città di Harrogate, che sarà la sede d’arrivo di tutte le gare. Numerose invece quelle di partenza: Bradford, Doncaster, Leeds, Northallerton, Richmond, Ripon, Tadcaster e Wetherby. Si comincerà quindi domenica 22 con una grande novità: la cronometro a squadre mista. Questa nuova specialità, dopo ...

Rugby - Mondiali 2019 : il Calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Gli azzurri della palla ovale sono nel Paese del Sol Levante: scatta infatti venerdì la Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...

Rugby - Mondiali 2019 : Calendario e date. Programma - orari e tv giorno per giorno : Ormai ci siamo: scatta venerdì la Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Mancano ormai pochissimi giorni al via dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi, in programma da mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. La rassegna iridata rappresenta sicuramente l’appuntamento più importante della stagione per tutti gli atleti non solo per l’assegnazione dei titoli Mondiali ma anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il Mondiale viene considerato un evento ...

Basket - Mondiali 2019 : il Calendario delle semifinali. Date - orari - tv - streaming e programma : Spagna-Australia e Argentina-Francia. Sono queste le due semifinali dei Mondiali 2019 di Basket. Dopo la qualificazione raggiunta ieri dalle Furie Rosse e dall’Albiceleste, oggi è stato il giorno degli australiani e dei francesi, quest’ultimi capace di eliminare nel proprio quarto di finale gli Stati Uniti. Fuori Team USA e Serbia, le due grandi favorite della vigilia. Pronostico dunque apertissimo, con la promessa che saranno due ...

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma dei quarti di finale. Il Calendario completo : Seconda giornata dei quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 in arrivo in terra cinese: a Dongguan e Shanghai si va a completare il quadro delle formazioni che, venerdì, ritroveremo a Pechino in semifinale. Si comincia alle 13, con la sfida tra Stati Uniti e Francia, con gli americani chiamati a confermare i progressi visti nelle ultime due partite contro Grecia e Brasile soprattutto sul piano dell’interpretazione tattica di quanto ...

Bridge - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e streaming : I Mondiali 2019 di Bridge si giocheranno a Wuhan (Cina) dal 15 al 28 settembre. Sono in Programma tornei open, maschile, femminile e misto per la rassegna iridata di uno dei giochi di carte più celebri al mondo. Di seguito il calendario completo con il Programma e le date dei Mondiali di Bridge. Non sono previste dirette tv e streaming. calendario Mondiali Bridge 2019: DOMENICA 15-SABATO 21 SETTEMBRE: Fase a gironi. Tre match al ...

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma dei quarti di finale. Il Calendario completo (10 settembre) : Si entra nella fase clou dei Mondiali 2019 di Basket, visto che oggi si svolgeranno i primi due quarti di finale di questa rassegna iridata. Si parte alle ore 13.00 con la super sfida tra Argentina e Serbia. L’Albiceleste si presenta a questa gara da imbattuta ed è pronta a proseguire un cammino che è stato fino ad ora davvero impeccabile, trascinati da Campazzo e Scola. Dall’altra parte ci sarà però un avversario di grande livello, che è pronto ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 22 settembre, la rassegna iridata assegnerà gli ultimi posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia è già qualificata con la squadra grazie al podio ottenuto lo scorso anno, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese inseguiranno invece il pass a livello individuale e hanno tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Le Farfalle sono ...

