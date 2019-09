Calciomercato Napoli – Quante pretendenti per Fabian Ruiz | le big d’Europa tengono

Calciomercato - Mandzukic lascia la Juve : il consiglio di Ronaldo per il colpaccio - che mosse di Milan e Napoli : Il Calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi sia grazie al mercato svincolati che per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato: quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Sta continuando a muoversi la Juventus che opera soprattutto in uscita. Mandzukic IN QATAR, CI SIAMO ED IN ENTRATA... – La Juventus si muove in uscita, è praticamente fatta per la cessione del croato in Qatar, ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il Calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

Calciomercato. Juve comanda. Napoli bene ma non benissimo. Inter più forte : Non c’è più tempo per chiacchiere ed illusioni. Il passaggio di Icardi al PSG e quello di Verdi al Torino sono le due operazioni più eclatanti a conclusione di un calciomercato troppo lungo ed estenuante. Il calciomercato è la fiera delle illusioni, appassiona i tifosi che sognano i colpi più impossibili salvo poi fare i conti con la brutale realtà dei bilanci, delle plusvalenze, delle clausole, dei bonus e dei diritti d’immagine. Al ...

Calciomercato Napoli News/ Sfuma il sogno James Rodriguez - Verdi al Torino : Calciomercato Napoli News, rimane il rimpianto di James Rodriguez. Simone Verdi è stato ceduto al Torino dove spera di trovare maggiore spazio

Calciomercato Napoli News/ Hysaj - Verdi e Tonelli restano in azzurro - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime Notizie sulle trattative: il centravanti spagnolo è ufficialmente un calciatore partenopeo. Il parere di Auriemma.

Calciomercato - ufficiale : Fernando Llorente al Napoli : A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Napoli mette a segno ufficialmente un altro colpo. Fernando Llorente indosserà i colori azzurri per la prossima stagione. A dare l'annuncio è il calciatore stesso, tramite un post sui suoi profili social. Contemporaneamente, il Presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis ha accolto l'attaccante spagnolo con un cinguettio su Twitter. Llorente arriva a parametro zero, con un ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Napoli e Torino scatenate - la Roma trova un muro : MERCATO Napoli – Si muovono gli azzurri tra entrate e uscite. Ufficializzata la cessione di Ounas al Nizza (prestito con diritto di riscatto), mentre si attende quella di Llorente, che oggi è arrivato nella città partenopea per effettuare le visite mediche. L’attaccante, che si trasferirà a parametro zero, riceverà un ingaggio 2.5 milioni di euro. (L’ARTICOLO COMPLETO) MERCATO Torino – Mancava solo ...

Calciomercato Napoli - ufficiale : Ounas al Nizza - prestito con diritto di riscatto : ufficiale una cessione in casa Napoli. Nuova esperienza in Francia per Ounas. Il Napoli – si legge sul profilo Twitter – “comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna ...

Calciomercato Napoli - visite mediche per Llorente : l’attaccante spagnolo firmerà un biennale [VIDEO] : Giornata di visite mediche per Fernando Llorente, nuovo rinforzo in arrivo per il Napoli. Il centravanti spagnolo, nella scorsa stagione protagonista della cavalcata del Tottenham fino alla finale di Champions League, ha raggiunto la clinica romana Villa Stuart nella prima mattinata. Per Llorente – che arriva a Napoli a parametro zero – in arrivo un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione. Visualizza ...

Calciomercato - le trattative del giorno : ribaltone Neymar - innesti per Cagliari e Napoli : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’aggiornamento delle ultime ore sul fronte mercato del Napoli è che il club azzurro ha chiuso la trattativa con Llorente, l’ex Juventus può considerarsi un ...

Bucchioni : “Mendes ha dato la parola al Napoli - potrebbe succedere nelle ultime ore di Calciomercato” : Enzo Bucchioni, ha parlato anche di Napoli nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb: “Per il Napoli non è ancora finita per James Rodriguez. Il Real tratta Bruno Fernandes dello Sporting e Jorge Mendes vuole mantenere la parola data a De Laurentiis e Ancelotti: vi porta James in prestito con riscatto l’anno prossimo. L’ affare può concretizzarsi nelle ultime ore”. ma se il centrocampo non dà una mano in alcune ...

Calciomercato Napoli - sfuma definitivamente la pista Icardi : ecco chi è il nuovo attaccante azzurro : Il club del presidente De Laurentiis ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non si tratta di Mauro Icardi. Il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più l’argentino, preferendo virare su un altro obiettivo, che ha il profilo di Fernando Llorente. Lapresse Svincolatosi dal Tottenham al termine della ...

Calciomercato Napoli NEWS/ Partono Chiriches e Hysaj - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie sulle trattative azzurre. Partono Chiriches e Hysaj, possibile clamorosa svolta per Icardi