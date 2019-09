Calciomercato Milan | Taison vorrebbe i rossoneri | si penserebbe anche al rinnovo di Suso

Calciomercato Milan : Matic - Gedson ed Everton possibili obiettivi per gennaio : Il Milan dovrà affrontare la competizione di tre club per assicurarsi la firma del centrocampista del Manchester United Nemanja Matic, secondo quanto riferito giornalista inglese Duncan Castles, citato dal Sun. Quest'ultimo ha recentemente dichiarato che entrambi i club Milanesi avrebbero fatto offerte per Matic in estate, ma il giocatore è rimasto ai Red Devils. Secondo quanto riportato da 'Milannews', il Milan potrebbe tornare alla carica per ...

Calciomercato - Mandzukic lascia la Juve : il consiglio di Ronaldo per il colpaccio - che mosse di Milan e Napoli : Il Calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi sia grazie al mercato svincolati che per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato: quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Sta continuando a muoversi la Juventus che opera soprattutto in uscita. Mandzukic IN QATAR, CI SIAMO ED IN ENTRATA... – La Juventus si muove in uscita, è praticamente fatta per la cessione del croato in Qatar, ...

Calciomercato - le ultime : l’annuncio di Paratici - la missione del Milan e la cessione del Bologna : Continuano a muoversi sul Calciomercato le squadre del massimo campionato di Serie A, è ancora aperto il mercato in alcuni paesi ed anche quello svincolati, le squadre si muovono però anche per le prossime sessioni. Paratici ALLA SCOPERTO SULLA cessione DI MANDZUKIC – Fabio Paratici, a Sky prima dell’inizio della sfida con la Fiorentina. “Mandzukic? Non ci sono né primi né ultimi l’anno scorso come quest’anno, ...

Calciomercato Milan - cinque ipotesi se Donnarumma dovesse lasciare : primo obiettivo Areola : Il Milan è costretto a esaminare potenziali sostituti del portiere Gianluigi Donnarumma a causa della sua complicata situazione contrattuale. Il giovanissimo portiere dei rossoneri ha un accordo che durerà fino al 2021 e a partire dalla prossima stagione potrebbe accordarsi per lasciare il Milan a parametro zero o comunque ad una cifra molto più bassa rispetto al suo valore attuale. Tuttavia, il suo rinnovo è difficile a causa del fatto che è ...

Calciomercato - l’attaccante del futuro dell’Inter : il Chelsea bussa al Milan - mosse di Atalanta e Genoa : Il Calciomercato è andato in archivio ma le trattative non sono di certo finite, è aperto il Calciomercato degli svincolati ma le squadre pensando anche alla prossima sessione invernale di gennaio. Mossa a sorpresa dell’Atalanta, il club di Gasperini è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Torino e si pensa anche alla Champions League, mossa nelle ultime ore. Nel mirino è finito lo svincolato Fernando Tissone, reduce ...

Calciomercato Milan - Modric potrebbe arrivare nel 2020 : Maldini aveva tentato per James : Sono emerse diverse voci su un possibile trasferimento di Modric durante il mercato estivo. Infatti il neo dirigente Milanista Boban era desideroso di portare il suo amico e connazionale a San Siro. SportMediaset (via Calciomercato.com) ha persino dichiarato ad un certo punto che i rossoneri stavano preparando un'offerta contrattuale per il nazionale croato, con il Real che aveva fissato un prezzo richiesto di 20 milioni di euro. Tuttavia, ...

Calciomercato Milan : Biglia potrebbe lasciare i rossoneri - Theo dovrebbe rientrare a breve : Il mercato è terminato, ma il futuro di alcuni giocatori resta incerto. Tra questi c’è Lucas Biglia, che contro Udinese e Brescia non ha giocato per un problema all’adduttore. L’ex Lazio ha un contratto in scadenza nel 2020, ma bisognerà capire se l’argentino si accontenterà di fare sostanzialmente la riserva, visto che Bennacer sarà con ogni probabilità il regista titolare della squadra. Il Milan rinuncerebbe volentieri al centrocampista ...

Chiude il Calciomercato : Icardi al Psg - il Milan prende Rebic : Alle ore 22.00 del 2 settembre si è definitivamente chiusa la finestra estiva di calciomercato, una delle più lunghe e sorprendenti degli ultimi anni. Piccole e grandi operazioni sono state concluse quasi al fotofinish, com'è consuetudine delle sessioni di calciomercato. Protagoniste di queste ultime ore anche molte 'grandi' del campionato di Serie A, con Milan, Napoli, Inter e Roma che hanno concordato acquisti e cessioni davvero ...

Calciomercato - il pagellone finale di CalcioWeb – I voti alle 20 di A : Inter Regina - Milan no comment… : Calciomercato, è arrivato il gong. alle ore 22 si è chiusa quest’altra intenta sessione estiva. I giochi sono fatti, non c’è più tempo per rimediare, se ne riparlerà a gennaio. Questi mesi hanno decretato Regina indiscussa l’Inter, che ha piazzato colpi da 90 in campo e in panchina. Bene anche Brescia e Napoli, malissimo Hellas Verona e Milan. Ecco il pagellone finale di CalcioWeb. ATALANTA 7 Forse, la partecipazione alla ...

CHIUSURA Calciomercato/ Ultime notizie e ufficialità : Schick-Lipsia e Rebic-Milan : CHIUSURA CALCIOMERCATO, gli ultimi colpi entro le ore 22 e le ufficialità: Verdi-Torino trattativa rovente, colpo Rebic per il Milan. Inter e Juventus...

Calciomercato Milan - ufficiale l’acquisto di Ante Rebic : depositato il contratto : Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Come si legge sul sito della Lega Calcio il club rossonero ha depositato infatti il contratto dell’attaccAnte croato, che arriva dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio che dovrebbe portare in Germania André Silva. Si attende il comunicato del ‘Diavolo’. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

Calciomercato Milan - problemi nell’affare André Silva-Eintracht : rinviata la firma di Rebic : Sono sorti alcuni problemi nell’operazione che dovrebbe portare André Silva all’Eintracht, dunque Rebic non può ancora firmare il contratto con i rossoneri Sono sorti alcuni problemi nell’affare tra Milan ed Eintracht Francoforte, pronte a chiudere lo scambio che coinvolge André Silva e Ante Rebic. Se il croato ha sostenuto le visite mediche ed è pronto a firmare il nuovo contratto, sono sorti dei problemi per quanto ...

Calciomercato Milan News/ Visite per Rebic ma Andrè Silva rischia - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan News, Ultime Notizie sulle trattative: l'attaccante croato viene scambiato con il centravanti portoghese. Taison resta lontano.

Calciomercato Milan - Rebic e Taison potrebbero essere i rinforzi chiesti da Giampaolo : I rossoneri hanno già chiuso diversi acquisti questa estate: Theo Hernandez, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Rade Krunic e Rafael Leao. Tuttavia, sembra che non siano ancora finiti, poiché Sky Sport Italia ha riferito che Ante Rebic è sul punto di completare il trasferimento in prestito da Francoforte, con un'opzione di acquisto fissata a 25 milioni di euro più i bonus, che potrebbero far lievitare la cifra a circa 30 milioni di euro. Il 25enne ha ...