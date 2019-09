Calcio | Giuseppe Sala su San Siro | “Sono Milan e Inter che vogliono rinunciare allo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019)sempre più lontane da San? Sembrerebbe di sì. Stando a quanto riportano le cronache, i due calcistici dio paiono sempre di più intenzionati a perseguire un progetto che non riguardi più l’attuale impianto meneghino. La Beneamata e i rossoneri vorrebbero infatti impegnarsi nella costruzione di un proprio stadio di proprietà, non volendo più usufruire della struttura citata e condividerla. Considerazioni confermate anche dal sindaco diche, attraverso un messaggio su Facebook, ha chiarito ancor di più il concetto: “La mia posizione su Sane su un nuovo stadio ao è chiara da sempre. Per me Sanè la storia del, è un monumento dio e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di, apparse oggi su alcuni quotidiani, è finalmente evidente a tutti che non è l’amministrazione ...

forchi_giuseppe : RT @capuanogio: #Conte post #InterSlaviaPraga in pillole: - “Non è questo il calcio per cui ci alleniamo” - “Voi pensate che io arrivo, t… - forchi_giuseppe : RT @sportface2016: #NapoliLiverpool | #Costacurta fuori onda: 'Il rigore è stato un regalino...' - settvvallo : Giuseppe Campaiola Bruno e Christian secondo voi come mai nonostante i tanti proclami non riusciamo ad esportare ta… -