Cagliari | 75 ovuli di eroina nello stomaco | arrestato dalla Finanza

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nascondeva75dipurissima, più di 800 grammi. Ed era appena sbarcato all’aeroporto di Elmas, da un volo proveniente da Bruxelles. Un giovane di 24 anni, di origini nigeriane ma residente in un comune dell’hinterlandtano, è statola scorsa mattina dagli uomini della Guardia didi. L’, purissima, una volta immessa nel mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 150 mila euro. Gli investigatori della, sempre presenti nella zona arrivi dell’aeroporto di Elmas, hanno notato il 24 enne mentre transitava nel corridoio. Mostrava infatti segni di insofferenza e, come gli uomini in divisa l’hanno bloccato per effettuare dei normali controlli di routine, il giovane ha subito fatto notare segni di nervosismo ed agitazione, che hanno insospettito immediatamente i finanzieri. Gli agenti hanno subito controllato il ...

locsland : All'aeroporto di Cagliari è stato fermato un ragazzo che conteneva 75 ovuli di eroina purissima nell'intestino. Sub… - AlguerIT : Ovuli di eroina in corpo: nigeriano in manette: Il 24enne extracomunitario è stato individuato dai finanzieri della… - lanuovasardegna : 75 ovuli con eroina nell'intestino: arrestato in aeroporto a Cagliari. -