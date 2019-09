Buche a Roma | fondi sprecati tra facchini e bonus | strade con i rattoppi

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 18 settembre 2019), addetti delle pulizie, stracci, armi, munizioni, accessori per gli uffici, una carrellata dipagati ai vigili urbani, ?extra? talvolta bizzarri come quello per la...

fattoquotidiano : Roma, soldi delle multe destinati alle strade: la Procura verifica che Campidoglio e municipi li investano nella lo… - redazioneiene : Le buche di Roma e le loro vittime possono aspettare, le scrivanie dei Vigili no - giornalettismo : La Procura di #Roma indaga sull'utilizzo dei fondi per la riparazione delle buche della capitale. Una parte di quei… -