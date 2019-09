Brindisi | uomo trovato in possesso di una pistola nascosta in garage | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Aveva litigato con sua moglie e poi, per timore di perdere completamente le staffe, aveva nascosto unanel tetto del suo. Per questo i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni, nelno, hanno tratto in arresto un 58enne di Latiano, M.F. Secondo quanto riporta la stampa locale, la coppia aveva avuto da poco un violento litigio, nel corso del quale l'aveva minacciato di morte la consorte. Allarmata dal comportamento del congiunto, la donna ha avuto la forza di chiamare i carabinieri, che sono giunti immediatamente sul posto. L'episodio si è verificato ieri 17 settembre....

