BMW - La 520d mild hybrid e le altre novità in arrivo

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La BMW aggiorna alcuni dei suoi modelli nel consueto passaggio autunnale che anticipa i Model Year 2020. Sono previsteper la Serie 1, la Serie 3, la Serie 5, la Serie 8, la X5, la X6 e la X7.al debutto sulla BMW. La Serie 5, già proposta in versione plug-in, introduce nuovi allestimenti con sistemaa 48 Volt, abbinati al 2.0 diesel da 190 CV, alla trazione posteriore o integrale e alla carrozzeria berlina o touring. Questa tecnologia, che viene fornita di serie, consente di ridurre il consumo medio fino a 0,3 l/100 km grazie alla possibilità di aumentare le fasi di coasting e di ottimizzare lo Start-Stop. Il consumo medio varia così da 4,1 a 4,9 l/100 km (108-128 g/km) in base all'allestimento.I nuovi optional delleBMW. Si arricchiscono infine gli accessori disponibili: per le 330e e 530e viene infatti introdotto il gancio di ...

hamrt1a : 32. BMW 520d. GIORGIO ARMANI. -