Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) I social network sono anche un buono strumento per fare divulgazione scientifica, come dimostra questo episodio della serie Science Support che vede protagonistaNye. Il conduttore e divulgatore statunitense – famosissimo in patria, ma ora conosciuto anchenostre latitudini per lo show su NetflixNye Saves the World – si trovaprese cone curiosità di ogni genere – e, come vedrete, non si sottrae a nessuna. Il conduttore che ha studiato alla Cornell Universitya chi gli chiede perché la Terra è rotonda ma le acque non cadono (prego?); perché non è possibile per un essere umano camminare attraverso oggetti solidi e perché la carta non produce ossigeno pur essendo fatta d’alberi (uhm). Interessante, tra le altre, è anche la risposta di Nye al quesito sulla possibilità di non considerare più artificiale l’intelligenza di macchine che ...

MilanoCitExpo : Bill Nye, il Piero Angela americano, risponde alle domande scientifiche dei fan #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Bill Nye Answers Science Questions From Twitter - ... - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Bill Nye Answers Science Questions From Twitter - ... -