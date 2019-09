Benvenuti | manca manutenzione nelle scuole della Capitale | certificati antisismicità

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Lazio, Jacopo Marzetti ha lanciato l’allarme per «le criticità igienichearee circostanti alle» inviando una nota ufficiale alla Regione, al Campidoglio e ai vertici dell’Ama per protestare per la presenza di cumuli di rifiuti lasciati nei cassonetti intorno alle. Passo sucessivo decidere di chiudere gli istituti più esposti per tutelare la salute degli alunni, dei docenti e degli operatori. Un fatto gravissimo che da giorni avevamo previsto e pubblicamente denunciato, prima del primo giorno di apertura delle. E’ quanto dichiara Piergiorgio, portavoce del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale ed ex Presidente di Ama. Anche oggi nei pressi dellepubbliche i cassonetti proseguono a non essere svuotati , anzi ben visibili sono i cumuli lasciati per giorni ...

