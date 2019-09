Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Gabriel Omarha unanuova ed è i-Tech. È riuscita l’operazione dell’ex attaccante argentino di Fiorentina e Roma e a darne notizia è lo stesso attraverso un post su Instagram in cui si mostra esultante. “La prima tappa è superata, la protesisinistra è già una realtà, ora cialper tutto l’amore amore e per la preoccupazione” scrive l’ex calciatore ora allenatore. Visualizza questo post su InstagramPrimera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación.Un post condiviso da Gabriel Omar(@gabrielok) in data: 17 Set 2019 alle ore 5:26 PDTEra da tempo cheattendeva l’operazione. Dopo poco tempo dal ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Batistuta operato alla caviglia: 'Ora ci stiamo avviando al recupero, grazie per il vostro amore' - HuffPostItalia : Batistuta operato alla caviglia: 'Ora ci stiamo avviando al recupero, grazie per il vostro amore' - pirata_21 : #Batistuta operato alla caviglia. Ma stavolta Montero non c'entra. -