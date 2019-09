Basket – Scariolo si racconta | dal titolo NBA vinto con i Raptors al successo Mondiale

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Estate da protagonista per Sergio: prima ilNBAcome vice coach ai, poi ilcome CT della Spagna. L’allenatore italianale sue sensazioni Un 2019 da incorniciare quello di Sergio, specialmente nei mesi estivi. A distanza di poche settimane l’allenatore italiano si è laureato campione NBA come vice coach deie poco dopo, insieme a Marc Gasol (centro di Toronto e della Nazionale spagnola, ndr), ha firmato una strepitosa doppietta vincendo il, questa volta in qualità di ct della Spagna. Intervistato ai microfoni di Sky Sport,ha svelato i momenti più significativi di questi successi: “se penso aimi viene in mente il tiro di Kawhi Leonard nella settima partita della semifinale di Conference con Philadelphia, un qualcosa di storico che ti rimane dentro per tutta la ...

