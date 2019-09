Basket | Paul Biligha | “Italia non è assolutamente un Paese razzista”

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019), durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Ax Milano, ha espresso delle interessanti dichiarazioni sia per quanto riguarda il Mondiale diappena concluso, sia sul periodo che sta vivendo ilcon i problemi del razzismo che sembrano moltiplicarsi nello sport. Le parole del centro azzurro, riportate dall’ANSA: ‘L’Italia non èunrazzista, io non mi sono mai sentito discriminato. Dei casi individuali e isolati non vanno presi ad esempio, bisogna parlare di questi eventi e prendere provvedimenti ma non creare un disagio più grande di quello che è”. Poi: ”Il Mondiale mi ha fatto crescere molto come giocatore, è un ulteriore step. Ho vinto a Venezia, ora voglio vincere anche a Milano”. È intervenuto nella conferenza anche Michael Roll: ”Sono eccitato di essere qui, sono ...

