Baseball | Preolimpico 2019 | esordio positivo per Olanda e Israele | ko la Spagna Italia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E’ iniziato quest’oggi il torneodi, che tra Parma e Bologna garantirà un biglietto per i Giochi di Tokyo 2020, con la giornata che è stata aperta dal successo dell’sulla Repubblica Ceca, con gli oranje capaci di sbloccare il punteggio già nel primo inning, grazie alla corsa di Daal. I cechi hanno poi pareggiato a seguito del singolo di Martin Muzik, ma il fuoricampo di Ademar Rifaela e la valida da due punti di Roger Bernadina hanno ristabilito le gerarchie, fino al 4-1 conclusivo.piuttosto difficile per l’, che nel primo inning ha subito ben quattro valide contro il Sudafrica, il quale ha messo a segno tre corse, anche per via di un colpo da parte di Alex Maestri direttamente dal monte. Gli azzurri non si sono dati per vinti, hanno pareggiato immediatamente, ma si sono ritrovati nuovamente sotto, dopo il punto ...

